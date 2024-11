Sanità, intesa tra Governo e Regioni sulle tariffe massime

Via libera dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'intesa siglata in sede di Conferenza Stato-Regioni per il nomenclatore delle tariffe massime per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

L'approvazione giunge a seguito di un confronto tra le Regioni e le Amministrazioni centrali interessate, che ha portato all'accoglimento delle richieste formulate dalle Regioni relative in particolare alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto fissata al 30 dicembre 2024 e al cronoprogramma delle scadenze individuate dall'articolo 5 relative alla fase transitoria.

Le tariffe massime riportate nel testo sostituiscono le tariffe allegate al precedente decreto ministeriale del 23 giugno 2023 e costituiscono riferimento massimo per tutte le Regioni e le Province autonome.



