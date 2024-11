Fitto da Mattarella, il suo incarico è importante per l'Italia

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi al Quirinale l'on. Raffaele Fitto.

Nel corso del colloquio gli ha formulato gli auguri per l'affidamento dell'incarico - così importante per l'Italia - assegnatogli dalla Presidente Von der Leyen nell'ambito della Commissione dell'Unione europea. Lo rende noto il Quirinale.





Meloni: 'Schlein risponda su Fitto, sarebbe da persone serie'

"Da giorni chiedo alla segretaria del Pd di dire quale sia la posizione ufficiale del Pd" su Fitto "e non riesco ad avere una risposta. Dice: 'Non devo rispondere alla Meloni'. Non deve rispondere a me ma ai cittadini italiani, le persone serie fanno così. Rimango basita. Penso che ciascuno si debba assumere la responsabilità delle proprie scelte". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI Giorgia Meloni, a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali in Umbria.

"In Europa tutti gli italiani devono essere fieri del fatto che abbiamo ottenuto per l'Italia, nella figura di Fitto, la proposta di un commissario che ha un portafoglio da mille miliardi, e una vicepresidenza della commissione, che significa avere il coordinamento di diverse e importanti materie per l'Italia. Questa è la proposta che la presidente della commissione ha fatto. Mi sarei aspettata non dico un bravi, ma un sostegno generalizzato. Non è il commissario della maggioranza o della Lega o di Forza Italia, è il commissario italiano. Cosa fa invece la sinistra? In queste ore ci viene a dire che l'Italia non deve avere la vicepresidenza, il Pse, del quale il Pd è il gruppo di maggioranza relativa, ha dato mandato alla capogruppo di trattare con von der Leyen il fatto che Fitto non sia vicepresidente della commissione". Lo ha detto la presidente del Consiglio a Perugia. "Io penso che anche gli italiani di sinistra che in buona fede hanno votato per il Pd di fronte a queste decisioni possano avere qualche dubbio. Questi sono rappresentati italiani, del Pd. Penso che sia inaccettabile che noi abbiamo partiti di sinistra che siccome non accettano che un governo di centrodestra, senza stare in Ue col cappello in mano, porta a casa un risultato migliore del loro, che fanno? Dicono no".

