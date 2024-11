Mattarella a Musk, l'Italia sa badare a se stessa

"L'Italia è un grande paese democratico e devo ribadire che sa badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione". Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riferendosi alle parole di Elon Musk. Il Capo dello Stato invita anche a rispettare la "sovranità" degli altri paesi. "Chiunque - scrive ancora Mattarella - particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni".



