Leo: 'Il bonus di Natale andrà a 4,5 milioni, via il requisito del coniuge'

"Dal governo arrivano nuove misure per i lavoratori". Lo dichiara in una nota il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo. "Nel dettaglio viene ampliata la platea dei contribuenti che percepiranno il bonus di 100 euro a Natale. Passeremo da poco più di un milione di contribuenti ad oltre quattro milioni e mezzo. Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e dunque per avere il bonus basterà avere almeno un figlio a carico".





"Si tratta di una ulteriore spinta per i consumi natalizi, un aiuto in più ai lavoratori e ai contribuenti in un momento particolare dell'anno, quando le spese familiari tendono ad aumentare", dice Leo. "Un'ulteriore azione del governo a sostegno dei lavoratori. Questo intervento - conclude - si affianca infatti ad altre agevolazioni già messe in atto, come la riduzione dell'Irpef e del cuneo fiscale, per sostenere le famiglie e promuovere una maggiore crescita economica".

Schlein: 'Per noi 5 priorità, dalla sanità ai diritti'

"La nostra proposta su questa Manovra si ispira a un'idea diversa sul futuro del paese, che si basa su 5 priorità: sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politiche industriali e i diritti sociali e civili insieme". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, in conferenza stampa alla Camera sulla Manovra.

"Una manovra che è di fatto recessiva, il dato di crescita è trainato dagli investimenti sul Pnrr, con la maggior parte della spesa spostata al 2026. E' una manovra di austerità, di tagli, senza investimenti", ha detto la segretaria Pd.



"Dice Meloni che non hanno gettato soldi dalla finestra. Hanno gettato 800 milioni per deportare persone in Albania, mentre la legge dice che avrebbero dovuto portarle indietro", ha aggiunto Schlein.

Meloni: 'E' ispirata al buonsenso e al pragmatismo'

La manovra è "ispirata al buon senso e al pragmatismo, che concentra le risorse a disposizione per sostenere le imprese che assumono e creano posti di lavoro, e per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea generale di Confini 2024.

