Centrosinistra unito a Terni per chiusura campagna Proietti

I leader dei principali partiti del centrosinistra potrebbero ritrovarsi tutti insieme a Terni per uno degli appuntamenti della chiusura della campagna elettorale di Stefania Proietti, candidata presidente della Regione Umbria.

Secondo quanto risulta all'ANSA, al presidio in programma venerdì mattina di fronte all'ospedale di Terni sono infatti annunciati Elly Schlein, Pd, Giuseppe Conte, M5s, Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde, e Nicola Fratoianni, SI.

