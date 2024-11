+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 7.00 +++

- TRUMP NOMINA MUSK A CAPO NUOVO DIPARTIMENTO PER L'EFFICIENZA ANCHOR DELLA FOX GUIDERÀ IL PENTAGONO. OGGI TYCOON DA BIDEN Trump nomina Musk a capo del nuovo Dipartimento per l'efficienza governativa Usa. "Diventerà il 'progetto Manhattan' dei nostri tempi", dice il presidente eletto. Capo del Pentagono sarà a sorpresa Hegseth, veterano pluridecorato e anchor di Fox.

Ratcliffe dirigerà la Cia. Noem confermata alla Sicurezza interna. Rubio segretario di Stato, Waltz consigliere alla Sicurezza nazionale, Witkoff inviato speciale per il Medio Oriente, McGinley avvocato della Casa Bianca. Oggi incontro tra Trump e Biden alla Casa Bianca.

---.

ALLERTA AEREA IN TUTTA L'UCRAINA, 'MISSILI RUSSI VERSO KIEV' HOUTHI ATTACCANO NAVI USA, PENTAGONO MINACCIA 'CONSEGUENZE' Allerta antiaerea in tutta l'Ucraina, con le autorità di Kiev che segnalano missili russi in avvicinamento alla capitale.

Truppe nordcoreane stanno combattendo insieme a quelle di Mosca al confine con l'Ucraina, secondo gli Usa. Rutte riceve oggi Blinken a Bruxelles. Gli Houthi annunciano di aver attaccato tre navi da guerra americane. "Ci saranno conseguenze", avverte il Pentagono. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu sullo Yemen. Le forze Usa affermano intanto di aver colpito obiettivi di un gruppo filo-Iran in Siria.

---.

MUSK, 'VIA I GIUDICI ANTI-ALBANIA, SEA WATCH CRIMINALE' FUMATA GRIGIA SU FITTO, SLITTA IL VOTO SUI VICEPRESIDENTI UE Musk attacca i giudici di Roma che hanno sospeso la convalida del trattenimento in Albania per 7 migranti e rinviato la decisione alla Corte di giustizia Ue: "Devono andarsene", dice il miliardario Usa. E definisce Sea Watch una "organizzazione criminale". Plauso di Salvini. Lupi frena. Allarme di opposizioni e Anm. Fumata grigia intanto su Fitto: slitta il voto sui 6 vicepresidenti della Commissione europea, in attesa di una mediazione della Von der Leyen.

---.

ALLARME DI GUTERRES SUL CLIMA, MELONI OGGI ALLA COP29 ALLERTA MALTEMPO ARANCIONE IN SARDEGNA, GIALLA IN 5 REGIONI Prosegue oggi a Baku in Azerbaigian il vertice sul clima Cop29, presente anche la Meloni. L'orologio del mondo ticchetta verso il limite di 1 grado e mezzo di riscaldamento globale, e di tempo non ne rimane molto: è l'avvertimento di Guterres.

Maltempo: oggi allerta arancione in Sicilia; gialla in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna.

---.

'NON DIMETTERLA', AGGREDITO IL PRIMARIO DEL PRONTO SOCCORSO MUORE DOPO INTERVENTO RINOPLASTICA, AVVIATA INDAGINE A ROMA "Non devi dimetterla!": il primario del Pronto soccorso di Lamezia Terme è stato aggredito a manganellate dal parente di una donna ricoverata. Oggi in aula alla Camera l'esame del decreto contro le aggressioni ai medici. Si indaga per omicidio colposo a Roma per la morte di una 22enne siciliana nell'ambito di un intervento di rinoplastica.

---.

RANIERI VERSO IL RITORNO A ROMA, ALLENATORE OGGI DAI FRIEDKIN AZZURRI DI SPALLETTI A COVERCIANO, DOMANI LA NATIONS LEAGUE Stamattina ultimo allenamento dell'anno a Coverciano per l'Italia di Spalletti, che nel pomeriggio parte per Bruxelles: domani in Nations League gli azzurri sfidano il Belgio. Ranieri verso il ritorno sulla panchina della Roma: l'allenatore oggi a Londra dai Friedkin. Tennis: Sinner batte anche Fritz e vede le semifinali delle Atp Finals.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA