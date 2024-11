+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 19.00 +++

- MATTARELLA A MUSK, 'L'ITALIA SA BADARE A SE STESSA' ALTA TENSIONE NEL GOVERNO, 'ASCOLTIAMO CON RISPETTO' 'L'Italia è un grande Paese democratico, sa badare a se stessa'.

È il presidente della Repubblica Mattarella a reagire, con una nota, al post di Musk contro i giudici del Tribunale di Roma sui migranti. Usa le parole del 7 ottobre 2022 quando parlò contro le ingerenze della Francia dopo la vittoria di Meloni. A Musk, che sta per assumere un 'importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato', chiede di rispettare la sovranità e non di non dare lezioni. In un altro post, il patron di X si chiedeva se l'Italia sia una democrazia o un posto dove 'un'autocrazia non eletta prende le decisioni'. Opposizioni con il Colle, Anm contro il governo. Imbarazzo nel centrodestra: Fi plaude al Quirinale, tace la Lega. 'Ascoltiamo sempre con grande rispetto le parole del capo dello Stato', fa sapere Palazzo Chigi. 'Ha ragione - aggiunge il sottosegretario Fazzolari - Non ci servono ingerenze straniere nè di altri governi, nè di ong, nè di grandi media'. Non è un caso, per il ministro Giorgetti, perchè 'Musk non è ancora soggetto politico'. 'Ha ragione Meloni', l'ultimo retweet del capo di Tesla su Mattarella.

TRUMP DA BIDEN, 'CI SIAMO SCONTRATTI, MA GRAZIE DELL'INVITO' AL PENTAGONO LA NOMINA DI HEGSETH, IL VETERANO EX ANCHOR FOX Trump torna alla Casa Bianca. Incontra Biden per coordinare il passaggio di consegne nella transizione fino al giuramento del 20 gennaio. 'La politica è dura, spesso non è un mondo piacevole - dice - Ma oggi è una bella giornata e sono grato per questa transizione così liscia'. Intanto, riempie le caselle del nuovo governo. Al Pentagono va a sorpresa Pete Hegseth, veterano ex anchor di Fox. Direttore della Cia è stato nominato John Ratcliffe, ex direttore della National Intelligence. A Elon Musk l'incarico di zar dell'efficienza, con il compito di tagliare le spese e snellire l'amministrazione. Sul fronte ucraino, primo attacco russo su Kiev con missili e droni dopo due mesi. Medio Oriente, l'Iran aspetta Trump e rinvia l'attacco a Israele.

COMMISSIONE UE, NIENTE INTESA VON DER LEYEN-MAGGIORANZA SCONTRO SU FITTO E RIBERA, SOCIALISTI ALL'ATTACCO DEL PPE Nulla di fatto a Bruxelles nell'incontro tra la presidente della Commissione Ue von der Leyen e i capigruppo di Ppe, Socialisti e Renew sulle nomine europee. Non c'è stato accordo, 'ma tutti i canali di comunicazione restano aperti'. I gruppo dei socialisti aveva chiesto di votare prima i 5 candidati vicepresidenti dei gruppi dela maggioranza (Ppe, S&D e Renew), poi su Fitto. Mentre i popolari spagnoli si scagliano contro la socialista Ribera per la gestione dell'alluvione a Valencia. Socialisti e liberali insistono anche per ridurre le deleghe del candidato commissario ungherese Varhelyi. Sale la tensione, ancora pochi giorni per evitare lo strappo.

MELONI ALLA COP29, 'RILANCIAMO IL NUCLEARE CON LA FUSIONE' APPELLO DEL PAPA SUL CLIMA: 'BASTA RITARDI'. GUTERRES ATTACCA Missione lampo a Baku della presidente del Consiglio Meloni per parlare alla Cop29, la Conferenza dell'Onu sul clima. La premier ha ribadito che occorre un approccio 'pragmatico e non ideologico per una transizione energetica sostenibile' e bisogna perseguire la 'neutralità tecnologica' usando tutte le soluzioni disponibili, compresa 'la fusione nucleare' su cui 'l'Italia è all'avanguardia'. L'appello del Papa letto dal Segretraio di Stato Parolin: 'La situazione non consente altri ritardi. La tutela del creato è legata alla preservazione della pace'. Il segretario generale dell'Onu Guterres attacca: 'Nella transizione energetica troppo spesso vediamo una esplosione di ingordigia che schiaccia i poveri e una corsa alle risorse'.

IL BONUS DI NATALE A 4,5 MILIONI DI CONTRIBUENTI APPROVATA LA LEGGE CONTRO LE VIOLENZE SUI SANITARI Si allarga la platea del bonus di 100 euro a Natale. Andrà a oltre 4,5 milioni di contribuenti e non più a solo un milione.

'Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico. Per avere il bonus basterà avere almeno un figlio a carico', fa sapere il viceministro dell'Economia Leo. Sono 4.562 gli emendamenti alla manovra, oltre 1.200 della maggioranza, 600 saranno segnalati come prioritari. Approvata la legge contro le aggressioni a medici e infermieri: arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, sociosanitari e dei loro ausiliari e danneggiamento di Pronto soccorso e ospedali.

22ENNE MORTA DOPO L'INTERVENTO AL NASO, INDAGATI DUE MEDICI FAMIGLIA: 'DITECI PERCHÉ È MORTA'. STUDIO TROVATO SUI SOCIAL Due medici, padre e figlio, sono indagati con l'accusa di omicidio colposo di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni originaria della provincia di Siracusa, morta a seguito di un intervento di plastica al naso. Sono i titolari del centro medico di Roma dove la ragazza si è sentita male subito dopo la somministrazione dell'anestesia locale. Dalle indagine emerge che nella struttura, trovata da Margaret attraverso i social, non c'era alcun documento, cartella clinica o registrazione relativo all'intervento.



