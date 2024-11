Elon e l'Italia, un'amicizia tra affari e politica

Interessi economici, Intelligenza artificiale, affinità politiche e personali. Si intreccia a più livelli il rapporto fra Elon Musk e il governo di Giorgia Meloni, decollato in questi due anni, in cui il magnate ha stretto un legame in particolare con la premier. E anche con Matteo Salvini.

Un asse che nasce prima ancora delle elezioni, quando il proprietario di X, Tesla e SpaceX nel maggio 2022 scatena una delle sue bufere social con un tweet sulla crisi delle nascite in Italia, "la maggiore minaccia alla civilizzazione". E che trova un fronte comune nell'opposizione ai giudici, ancor più cruciale ora che la Casa Bianca è a guida repubblicana. Tanto che da Palazzo Chigi, dopo la telefonata a Donald Trump, è partita quella a Musk.



Proprio la lotta alla denatalità è il 15 giugno 2023 fra i temi al centro del primo faccia a faccia fra Meloni e Musk, sette figli di cui uno avuto con la Gpa (che proprio il governo di centrodestra punta a perseguire come reato universale).



L'altro è l'Intelligenza artificiale. Quel giorno il magnate si gode la Capitale girando con una Tesla bianca, fra spaghetti alle vongole e sogliola e una visita esclusiva al Colosseo, dove immagina un impossibile combattimento da "antica Roma" con il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg.



Quando Meloni ufficializza sui social la rottura da Andrea Giambruno, fra le migliaia di like al suo post spunta anche quello di Musk, che un anno dopo si troverà a liquidare le allusioni sugli sguardi di complicità alla serata di gala a New York in cui le consegna il Global Citizen Award 2024: "Ero là con la mia mamma. Non c'è assolutamente nessuna relazione romantica con la premier Meloni".



In mezzo ci sono l'invito ad Atreju, la kermesse di FdI, con Rishi Sunak ed Edi Rama. Ma anche le trattative fra il governo e Tesla per la produzione in Italia di camion e furgoni elettrici, e quelle con Starlink, la costellazione di satelliti di SpaceX per fornire servizi internet a banda larga nelle aree scarsamente servite da altre reti. Un appalto finito al centro di un'inchiesta in cui è indagato anche il braccio destro di Musk in Italia, Andrea Stroppa.

L'imprenditore americano nato in Sudafrica incontra anche Salvini nella sua visita in Italia per Atreju: nucleare, Ponte sullo Stretto e libertà, i temi di un incontro a cui seguono messaggi di solidarietà reciproci. Del vicepremier leghista a Musk quando "la Ue propone il bavaglio" ai social, e viceversa per il processo Open Arms: "Quel pazzo pubblico ministero dovrebbe essere lui quello che va in prigione per 6 anni, questo è pazzesco".

