+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 23.00 +++

- MUSK, 'VIA I GIUDICI ANTI-ALBANIA. SEA WATCH CRIMINALE' SALVINI APPLAUDE, LUPI FRENA. L'ALLARME DI OPPOSIZIONI E ANM Musk attacca i giudici del Tribunale di Roma che hanno sospeso la convalida del trattenimento in Albania per 7 migranti e hanno rinviato la decisione alla Corte di giustizia europea. 'Questi giudici devono andarsene', commenta su X, rilanciando il post di un utente. 'Musk ha ragione, io ho fermato gli sbarchi e ora rischio sei anni di carcere. Visto dall'estero tutto questo sembra ancora più incredibile', dice il segretario della Lega Salvini. Prende le distanze il leader di Noi Moderati Lupi: 'Da Musk parole inopportune'. Opposizioni all'attacco: chiedono alla premier Meloni di condannare il giudizio sui magistrati italiani e di 'difendere la Costituzione'. Allarme dell'Anm: 'Lede la sovranità dello Stato'. Intanto, la maggioranza accelera sulla separazione delle carriere. E più tardi Musk rincara la dose replicando alla Sea Watch, l'ong che oggi lo aveva attaccato: "Sea Watch e' un'organizzazione criminale".

FUMATA GRIGIA SU FITTO, SLITTA IL VOTO SUI VICEPRESIDENTI UE AUDIZIONE DEL MINISTRO: 'RAPPRESENTO L'EUROPA, NON L'ITALIA' Fumata grigia all'Eurocamera su Fitto. Slitta il voto su tutti i sei vicepresidenti della Commissione in attesa di una mediazione della presidente von der Leyen: rinviato il voto a data da destinarsi. Fanno muro i gruppi di S&D e Verdi, Fdi annuncia il voto a favore di Ursula. Da Afd l'offerta di voti ai Popolari per far passare il commissario italiano. 'Non sono qui per rappresentare un partito o uno Stato, ma per il mio impegno per l'Europa', ha detto Fitto nell'audizione. Marcia indietro sul Nex Generation Eu: 'La nostra astensione era una posizione di attesa, non contraria: avevamo dubbi sull'attuazione. Ma se dovessi votare oggi, il mio sarebbe un voto favorevole'.

TRUMP VUOLE RUBIO SEGRETARIO DI STATO E WALTZ ALLA SICUREZZA 'UN MESSAGGIO ALLA CINA'. SCELTA NOEM ALLA HOMELAND SECURITY Trump avrebbe deciso di nominare il senatore Marco Rubio come nuovo segretario di Stato, il deputato Mike Waltz consigliere alla sicurezza nazionale, la governatrice del South Dakota Kristi Noem come segretaria del Dipartimento per la sicurezza interna. Tutti trumpiani di ferro. Rubio e Noem erano nella rosa dei candidati a vicepresidente. La scelta del senatore della Florida è considerata 'un messaggio alla Cina' per le sue posizioni sempre dure verso Pechino. Noem aveva invece dovuto rinunciare alle sue aspirazioni da vice dopo che nel suo libro ha rivelato di aver sparato al suo cane perché 'ingestibile'.

Nominato anche Mike Huckabee ambasciatore in Israele. "Lavorerà senza sosta per portare la pace in Medio Oriente". I repubblicani verso la maggioranza anche della Camera.

HOUTHI ATTACCANO NAVI AMERICANE. USA, CI SARANNO CONSEGUENZE HERZOG INCONTRA BIDEN, MA APRE A TRUMP, 'UN CAMPIONE DI PACE' Gli Houthi tornano a minacciare la navigazione al largo della Penisola arabica e annunciano che sono state prese di mira navi americane in due diverse operazioni: la portaerei Uss Lincoln nel Mar Arabico e due cacciatorpedinieri Usa nel Mar Rosso. Il Pentagono ha confermato un attacco alle proprie navi da guerra con droni e missili, ma ha smentito che nel mirino ci fosse la Lincoln. "Ci saranno conseguenze per gli attacchi illegali e sconsiderati", avverte, però, il Pentagono. E sempre sul fronte Mediorientale, visita a Washington del presidente israeliano Herzog, che incontra Biden alla Casa Bianca ma apre a Trump: 'È un campione di pace'. Intanto, non si fermano i raid a Gaza.

Parigi blindata per Francia-Israele di Nations League. Una gara ad alto rischio, mobilitati oltre 4mila agenti.

SÌ AL CONCORDATO BIS, FI CHIEDE UN NUOVO TAGLIO IRPEF ROTTA LA TRATTATIVA, METALMECCANICI VERSO LO SCIOPERO Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che riapre i termini per l'adesione al concordato preventivo biennale. Le partite Iva avranno tempo fino al 12 dicembre per aderire al patto con il fisco. Si rompe la trattativa sul contratto, i metalmeccanici verso lo sciopero. Riunione di maggioranza sugli emendamenti al decreto fiscale e alla manovra.

Fi chiede un nuovo taglio dell'Irpef, FdI 500 euro per i corsi extra scolastici dei figli under 14, si lavora per raddoppiare la platea del bonus Natale. 'Ci siamo impegnati ad abbassare le tasse e lo stiamo facendo, questo non riescono ad accettarlo: la conferma dello sciopero è incredibile', dice il ministro dell'Economia Giorgetti sulla decisione di Cgil e Uil.

'NON DIMETTERLA', AGGREDITO IL PRIMARIO DEL PRONTO SOCCORSO COLPITO A MANGANELLATE, ARRESTATO IL PARENTE DI UNA PAZIENTE 'Non devi dimetterla!'. Per questo il primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia Terme è stato aggredito a colpi di manganello dai parenti di una donna ricoverata nel reparto di Osservazione breve. Il medico stava spiegando che la paziente poteva tornare a casa, quando uno dei parenti ha cominciato a inveire contro di lui opponendosi alla dimissione e poi lo ha colpito alla schiena con il manganello che nascondeva sotto il giubbotto. L'uomo, un 28enne di Lamezia noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. 'Non si lavora più serenamente', ha detto il dirigente del Pronto soccorso aggredito.



