Manovra: incontro governo-sindacati, presiede Meloni

E' iniziata a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, la riunione fra governo e sindacati sul disegno di legge di bilancio presieduta dalla premier Giorgia Meloni.

Per il governo sono presenti il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Per i sindacati sono presenti i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Confsal, Ciu e Cse.

"Per quello che ci riguarda c'è bisogno di un cambiamento radicale di questa manovra e c'è bisogno di andare a prendere i soldi dove sono. Queste sono le nostre richieste", ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, all'arrivo a Palazzo Chigi. "Vediamo per quale ragione ci hanno convocato ora. Ce lo debbono spiegare loro, visto che non era mai successo che un governo presentasse in Parlamento una manovra già decisa, già fatta, senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali", aggiunge Landini.

