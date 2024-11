+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 3.00 +++

- TRUMP A PUTIN: 'NO ESCALATION IN UCRAINA, SOLUZIONE RAPIDA' TELEFONATA TRA I DUE LEADER, IL CREMLINO: SEGNALI POSITIVI Prima telefonata tra Trump e Putin giovedì scorso per parlare di Ucraina, rivela il Washington Post. Il presidente eletto Usa avrebbe consigliato allo zar di non intensificare la guerra, ricordandogli la consistente presenza militare di Washington in Ue. E avrebbe espresso interesse per ulteriori conversazioni per discutere "una rapida risoluzione" del conflitto. "Segnali positivi", ha commentato il Cremlino. Kiev nega di essere stata informata in anticipo della chiamata. Oggi si apre il Forum della pace di Parigi, nel giorno del 106mo anniversario dell'armistizio della Prima guerra mondiale.

---.

NUOVE LITI MAGISTRATI-GOVERNO, OGGI SI DECIDE SULL'ALBANIA ALBANO: VOGLIONO LO SCONTRO. NORDIO: NON CRITICATE LE LEGGI Sei giudici della sezione Immigrazione del tribunale monocratico di Roma si riuniscono oggi per pronunciarsi sulle ordinanze di trattenimento dei 7 migranti nel centro italiano in Albania di permanenza per il rimpatrio. Nordio chiede intanto ai magistrati di non criticare le leggi e alla politica di abbassare i toni.

"E' il governo che vuole lo scontro", accusa da parte sua la presidente di Magistratura democratica Albano.

---.

ALTA TENSIONE DOPO BOLOGNA. SALVINI, 'STOP AI CENTRI SOCIALI' LEPORE,'GOVERNO HA MANDATO CAMICIE NERE'.MELONI OGGI IN CITTÀ Ancora polemiche dopo gli scontri di Bologna tra antagonisti e forze dell'ordine. "Bisogna chiuderli questi centri sociali occupati dai comunisti: lo chiederò a Piantedosi", afferma Salvini. Il sindaco Lepore accusa il governo di aver "mandato in città 300 camice nere", con la Meloni che oggi arriva nel capoluogo emiliano. Oggi in Senato il ddl Sicurezza. Scontro tra don Patriciello e Saviano sul modello Caivano.

---.

DIKTAT DI TRUMP, 'MIE NOMINE SENZA LA CONFERMA DEL SENATO' ENDORSEMENT DI MUSK A SCOTT PER LEADERSHIP CAMERA ALTA USA Trump entra nella battaglia per la leadership del Senato appena riconquistato dai repubblicani e cerca già la prima scorciatoia nella democrazia Usa: fare nomine per la sua amministrazione e per la magistratura bypassando l'approvazione della camera alta americana. Il nuovo leader del Senato "dovrà accettare" questa possibilità, è il diktat del presidente eletto. Per il ruolo arriva l'endorsement di Musk a Scott.

---.

AL VIA LA COP29, TRUMP VUOLE USCIRE DALL'ACCORDO SUL CLIMA MALTEMPO: ALLERTA ARANCIONE IN SICILIA, GIALLA IN DUE REGIONI Si apre oggi in Arzerbaigian la Cop29 sul clima. Trump intende far uscire gli Usa dall'accordo di Parigi firmando un ordine esecutivo nel suo primo giorno in carica, riporta il Wall Street Journal. "La conferenza di Baku dia un contributo efficace per la tutela" del pianeta, chiede papa Francesco. Maltempo: oggi allerta arancione in Sicilia; gialla in Calabria e Sardegna.

---.

PARI TRA INTER E NAPOLI, BENE L'ATALANTA, ROMA ESONERA JURIC NELLA 12MA DI SERIE A LA FIORENTINA VINCE ANCORA, OK LA LAZIO Negli ultimi match della 12ma giornata della Serie A di calcio finisce 1-1 a san Siro tra Inter e Napoli, l'Atalanta vince 2-1 in casa contro L'Udinese e si porta a -1 dagli azzurri, la Roma perde 3-2 all'Olimpico contro il Bologna ed esonera Juric, la Fiorentina conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato battendo 3-1 il Verona al Franchi, mentre la Lazio vince 1-0 a Monza.



