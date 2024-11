+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 19.00 +++

- IL TRIBUNALE SOSPENDE IL TRATTENIMENTO, 7 MIGRANTI LIBERI SALVINI, 'UN'ALTRA SENTENZA POLITICA CONTRO GLI ITALIANI' Il Tribunale di Roma ha rimesso il caso del trattenimento dei migranti nei centri in Albania alla Corte di giustizia europea sospendendo il provvedimento di convalida. La decisione riguarda 7 richiedenti asilo egiziani e bengalesi, che si trovano nel centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader. Allo scadere dei termini di convalida, cioè dopo 48 ore, i 7 migranti portati venerdì in Albania saranno liberati e riportati in Italia, probabilmente a Brindisi. I criteri per la designazione di un Paese come sicuro, hanno detto i giudici, sono stabiliti dal diritto europeo di cui il giudice deve 'verificare sempre e in concreto la corretta applicazione', che prevale sulla legge italiana. 'Un'altra sentenza politica non contro il governo, ma contro gli italiani e la loro sicurezza', commenta il segretario della Lega Salvini. Il Viminale fa sapere che si costituirà davanti alla Corte Ue.

MELONI VEDE I SINDACATI E RILANCIA SUL TAGLIO DELL'IRPEF CGIL-UIL CONFERMANO LO SCIOPERO. CONCORDATO, NUOVI TERMINI Meloni vede i sindacati sulla manovra e rilancia: 'Il governo vuole intervenire ancora per tagliare l'Irpef'. 'Puntiamo alla crescita, non al consenso', dice e rivendica 'il coraggio' di aver fatto contribuire banche e assicurazioni: 'Un cambio di passo rispetto al passato, quando per le banche c'erano aiuti e non si invocava la rivolta sociale'. Cgil e Uil confermano lo sciopero generale. Sono 4.500 gli emendamenti alla Legge di Bilancio in commissione alla Camera. Più di mille dei gruppi di maggioranza. Intanto, il Cdm approverà domani un decreto che riapre fino al 12 dicembre i termini del concordato preventivo biennale. Tensione nella campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna, dopo gli scontri di sabato a Bologna: la premier al comizio del centrodestra solo in videocollegamento. Scontro tra il ministro Piantedosi e il sindaco Lepore.

MOSCA NEGA LA TELEFONATA TRUMP-PUTIN, 'NON CI FERMEREMO' FIGLIO DEL TYCOON A ZELENSKY: 'TI TOGLIEREMO LA PAGHETTA' Il Cremlino smentisce come 'pura fiction' la telefonata Trump-Putin sull'Ucraina resa nota ieri dal Washington Post.

'Avanti sui nostri obiettivi', afferma Mosca di fronte all'eco della notizia. Ma, mentre la diplomazia fa pretattica, il figlio del presidente eletto degli Stati Uniti avverte Zelensky: 'Presto ti toglieremo la paghetta'. Allarme a Kiev: i russi accumulano missili e ora l'Ucraina teme attacchi massicci. Peggiora la situazione nel Donbass. In Medio Oriente, gli Stati Uniti presentano ad Abu Mazen il piano per il cessate il fuoco nella Striscia, ma Israele si allarga a Gaza. Intanto, la nuova Amministrazione Usa prende forma: Trump nomina i falchi Tom Homan zar del confine e Stephen Miller vice chief of staff. La fedelissima deputata Elise Stefanik sarà ambasciatrice all'Onu.

GIULIA TRAMONTANO, CHIESTO L'ERGASTOLO PER IMPAGNATIELLO ELENA CECCHETTIN POSTA WHATSAPP DI GIULIA, 'SONO SEMPRE QUI' L'accusa ha chiesto la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello nel processo davanti alla Corte d'Assise per l'omicidio con 37 coltellate della fidanzata Giulia Tramontano, 29 anni, al settimo mese di gravidanza, il 27 maggio del 2023 a Senago, nel Milanese. L'ex barman è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dall'aver ucciso la convivente. Deve inoltre rispondere di interruzione di gravidanza non consensuale e di occultamento di cadavere. 'La morte di Giulia è un viaggio nell'orrore', ha detto la pubblico ministero. Nell'anniversario dell'assassinio di Giulia Cechettin, intanto, 'silenzio' e 'rumore' nelle scuole d'Italia. La sorella Elena posta un vecchio messaggio Whatsapp della sorella con una foto di loro due bambine: 'Sono sempre qui per te'.

MORTA LICIA PINELLI, LA VEDOVA DEL FERROVIERE ANARCHICO FU ACCUSATO INGIUSTAMENTE DELLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA È morta a 96 anni a Milano Licia Pinelli, vedova dell'anarchico Giuseppe Pinelli accusato ingiustamente della strage di Piazza Fontana. Lascia le due figlie Silvia e Claudia. Da quasi 60 anni alla ricerca della verità sulla morte di suo marito, era stata nominata nel 2015 commendatore al Merito della Repubblica dal presidente della Repubblica Napolitano che nel 2009, in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, la invitò al Quirinale con la vedova del commissario Luigi Calabresi: 'Ho un ricordo tenerissimo di quell'abbraccio, quando lei mi disse: "Peccato non averlo fatto prima". Eravamo due donne legate dallo stesso dolore e siamo state capaci di cogliere l'importanza di un incontro pacificatore', dice oggi all'ANSA Gemma Capra.

FERRAGNEZ ADDIO, C'È L'ACCORDO DI SEPARAZIONE LEI RINUNCIA AL MANTENIMENTO, LUI PAGA PER I FIGLI L'addio è definitivo anche dal punto di vista legale: dopo lunghe trattative, gli ormai ex Ferragnez stanno firmando l'accordo di separazione e contestuale divorzio. Il rapper di Rozzano non dovrà versare alcun assegno di mantenimento all'imprenditrice digitale, ma pagherà le scuole, le spese mediche e per le attività sportive dei bambini, che vivranno prevalentemente con la mamma. I genitori si occuperanno delle spese di mantenimento di Leone e Vittoria nei periodi in cui saranno con loro. Si chiude così la storia della coppia, tra le più conosciute e chiacchierate d'Italia.



