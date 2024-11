+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

- MELONI AI SINDACATI, 'PUNTIAMO ALLA CRESCITA NON AI VOTI' 'NESSUNO CHIEDEVA RIVOLTE SOCIALI PER GLI AIUTI ALLE BANCHE' La manovra punta alla crescita dell'Italia e non a ottenere voti. La premier Meloni presenta così ai sindacati la Legge di Bilancio per il 2025. 'Un cambio di passo rispetto al passato, quando si è preferito adottare misure più utili a raccogliere consenso nell'immediato che a gettare le basi per una crescita duratura, scaricando il costo di quelle misure su chi sarebbe venuto dopo', aggiunge. La presidente del Consiglio rivendica al governo 'il coraggio che ha consentito di poter far partecipare banche e assicurazioni alla copertura' della manovra: 'un granden cambiamento rispetto al passato, quando invece con la legge di Bilancio si trovavano le risorse per sostenere banche e assicurazioni, e nessuno invocava la rivolta sociale', attacca con riferimento alle parole del segretario genearle della Cgil Landini. Meloni ha anche aggiunto che il governo intende ancora intervenire per tagliare l'Irpef. Emendamento della Lega: stop all'aumento al 42% della tassa sulle criptovalute.

SCONTRI A BOLOGNA, PIANTEDOSI CONTRO IL SINDACO LEPORE 'GRAVE INSINUARE INTERVENTI DA ROMA SULLA MANIFESTAZIONE' Tensione tra il ministro dell'Interno Piantedosi e il sindaco di Bologna Lepore sugli scontri di sabato durante le manifestazioni contrapposte di militanti dell'estrema destra e centri sociali.

Piantedosi si dice 'stupefatto' dalle dichiarazioni di Lepore al quale, afferma, 'il governo ha sempre assicurato ogni forma di convinta e leale collaborazione'. È 'irresponsabile', secondo il ministro, dire ora che non fosse d'accordo con lo svolgimento dell'iniziativa dei 'Patrioti' di Casapound. 'Ancor più grave è insinuare presunte regie o interventi da Roma', aggiunge.

'PIANO USA PER IL DOPOGUERRA A GAZA PRESENTATO A ABU MAZEN' SAREBBE PREVISTA UNA 'DELEGAZIONE INTERNAZIONALE TEMPORANEA' Gli Stati Uniti hanno presentato al presidente dell'Autorità palestinese Abu Mazen una proposta sulla futura amministrazione della Striscia di Gaza con la partecipazione dell'Anp, ma non soggetta ad essa. Abu Mazen non ha ancora dato una risposta, ma intanto trapela che non sarebbe di suo gradimento. Durante un incontro a Ramallah, la sottosegretaria di Stato Usa Leaf ha dato ad Abu Mazen quello che in gergo viene chiamato un 'no paper': il punto principale è la creazione di una 'delegazione internazionale temporanea' per breve tempo, che sarà chiamata dall'Anp ad assumere l'amministrazione di Gaza. Il neo ministro degli Esteri israeliano Saar parla di 'alcuni progressi' per il cessate il fuoco in Libano, ma aggiunge che la creazione di uno Stato palestinese 'non è una posizione realistica'.

FERRAGNI E FEDEZ VERSO L'ACCORDO DI SEPARAZIONE STANNO FIRMANO LE CARTE CHE PREVEDONO IL DIVORZIO Chiara Ferragni e Federico Leonardo Lucia (Fedez) stanno firmando l'accordo di separazione e contestuale divorzio. Lo hanno reso noto i legali al termine di 'lunghe tratative'.

L'accordo sarà depositato 'a breve' e poi omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronuncerà il divorzio, chiudendo la storia di una delle coppie più conosciute e chiacchierate degli ultimi anni. In base all'accordo, i figli - Leone e Vittoria - staranno con la mamma e il papà 'indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento'. Fedez, come aveva richiesto, 'pagherà anche, direttamente e interamente, le scuole, le spese mediche e le spese per le attività sportive dei bambini', fanno sapere gli avvocati.

ARRESTATO AUTOMOBILISTA CHE HA TRAVOLTO E UCCISO UN GIOVANE POSITIVO A ALCOL E DROGA, UN AMICO DELLA VITTIMA FERITO GRAVE È risultato positivo all'alcol e al drug test ed è stato arrestato per omicidio stradale e posto ai domiciliari l'automobilista 30enne che ieri ha travolto due giovani sulla strada provinciale che collega Lucugnano a Tricase, in provincia di Lecce, provocando la morte di un 22enne del Bangladesh che era a bordo di un monopattino e ferite gravi all'amico connazionale che si trovava con lui ma in sella a una bicicletta. L'automobilista, originario di Specchia, dopo aver travolto i due giovani si è fermato per prestare soccorso. Dagli accertamenti eseguiti avrebbe assunto alcol e cannabinoidi.

CATTELAN UNO DEI CO-CONDUTTORI DELLA FINALE DI SANREMO L'ANNUNCIO DEL DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL CARLO CONTI Alessandro Cattelan sarà uno dei co-conduttori della serata finale del festival di Sanremo 2025. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in occasione della presentazione di Sanremo Giovani, al via domani in seconda serata su Rai2.





