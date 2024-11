+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 11.00 +++

- IL CREMLINO SMENTISCE LA TELEFONATA TRUMP-PUTIN PESKOV, 'NESSUNA CONVERSAZIONE, È PURA FICTION' Il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito che vi sia stata una telefonata tra Putin e il presidente eletto americano Trump: 'Non c'è stata alcuna conversazione, è pura fiction', ha detto citato dall'agenzia Tass sulle indiscrezioni del Washington Post, secondo cui la telefonata sarebbe avvenuta giovedì e si sarebbe parlato di Ucraina. Per il Wp, Trump avrebbe consigliato Putin di non intensificare la guerra e avrebbe espresso interesse per ulteriori conversazioni per discutere 'una rapida risoluzione' del conflitto. 'Avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi', resta invece la linea dichiarata da Mosca.

I servizi russi, intanto, ritengono che il dipartimento di Stato americano stia lavorando 'per rimuovere l'arrogante Zelensky'.

Lo ha affermato il Svr in una dichiarazione citata dalla Tass.

---.

MANOVRA, AL VIA L'INCONTRO MELONI-SINDACATI A PALAZZO CHIGI GIORGETTI E ALTRI 6 MINISTRI È iniziata a Palazzo Chigi la riunione fra governo e sindacati sul disegno di legge di Bilancio. All'incontro la premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti, con loro i ministri degli esteri Tajani, delle Imprese Urso, del Lavoro Calderone, dell'Istruzione Valditara, della Salute Schillaci e per la Pa Zangrillo, insieme al sottosegretario alla presidenza Mantovano.

Per i sindacati ci sono i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Confsal, Ciu e Cse.

---.

'L'OMICIDIO DI GIULIA TRAMONTANO VIAGGIO NELL'ORRORE' PM AL PROCESSO, 'INAUDITA VIOLENZA SU DI LEI E IL BAMBINO' 'Oggi percorreremo brevemente le tappe fondamentali di un viaggio nell'orrore. Un orrore che ha portato all'omicidio di Giulia Tramontano e del suo bambino, trucidati con 37 coltellate con inaudita violenza il 27 maggio del 2023". Così la pm Alessia Menegazzo all'inizio della sua requisitoria nel processo a carico di Alessandro Impagnatiello per l'omicidio pluriaggravato della fidanzata incinta di sette mesi.

---.

IL 2024 VERSO IL RECORD DI ANNO PIÙ CALDO DELLA STORIA DA GENNAIO A SETTEMBRE IL RISCALDAMENTO È A +1,54 GRADI Il 2024 è sulla strada per essere l'anno più caldo mai registrato: la temperatura media in superficie, nel periodo da gennaio a settembre, è stata di 1,54 gradi sopra i livelli pre-industriali, spinta dal fenomeno del Nino, il riscaldamento periodico del Pacifico centro-orientale. Lo scrive l'Organizzazione metereologica mondiale, l'organismo dell'Onu per il Clima, nel suo rapporto State of the Climate Update, diffuso nella prima giornata della Cop29 che si tiene a Baku, in Azerbaigian. 'Coloro che cercano disperatamente di ritardare e negare l'inevitabile fine dell'era dei combustibili fossili e cercano di trasformare l'energia pulita in una parolaccia perderanno. L'economia è contro di loro. Le soluzioni non sono mai state più economiche e accessibili', ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres.

---.

IL PREMIER GIAPPONESE ISHIBA È STATO RIELETTO AL BALLOTTAGGIO PER LA PRIMA VOLTA DA 30 ANNI NECESSARIO IL VOTO DELLA CAMERA Shigeru Ishiba è stato confermato premier del Giappone nel ballottaggio resosi necessario alla Camera Bassa del Parlamento per la prima volta in 30 anni, dopo che nessuno dei leader dei partiti politici aveva ottenuto la maggioranza al primo turno di voto, a seguito delle elezioni generali svolte il 27 ottobre.

Prima della sessione parlamentare straordinaria di questa mattina, convocata secondo la legge entro 30 giorni dal voto generale, l'esecutivo di Ishiba, presidente del Partito Liberal-democratico, si era dimesso come da prassi.

---.

IL BITCOIN VOLA, NUOVO RECORD A 81MILA DOLLARI LA SPINTA AL MERCATO DAL FORTE APPOGGIO DI TRUMP Il Bitcoin non arresta la corsa e tocca un nuovo record, a 81mila dollari, grazie all'appoggio del presidente eletto degli Stati Uniti Trump che punta a varare una legislazione favorevole. Già ieri la criptovaluta aveva messo a segno un rialzo del 6,1% superando la soglia degli 80mila dollari.





