Cop29: 'Trump pronto a firmare l'uscita dall'accordo di Parigi

Uscire nuovamente dall'accordo di Parigi sul clima: è quanto Donald Trump ha promesso in campagna elettorale e che intende fare firmando un ordine esecutivo nel suo primo giorno in carica. Lo scrive il Wall Street Journal citando dirigenti vicini al presidente eletto, secondo cui il provvedimento è già stato messo a punto ed è pronto per la firma. Una mossa confermata alla vigilia dell'apertura della Cop29 di Baku.

Il Papa all'Angelus, intanto, ha auspicato che la Conferenza dia un contributo efficace "per la tutela della nostra casa comune"

