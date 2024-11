+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 19.00 +++

- SCONTRI A BOLOGNA, SALVINI, 'CHIUDERE I CENTRI SOCIALI' LEPORE, 'IL GOVERNO HA MANDATO LE CAMICIE NERE A BOLOGNA' E' polemica dopo gli scontri avvenuti ieri a Bologna tra antagonisti e forze dell'ordine. "Immagini vergognose e inaccettabili, bisogna chiuderli questi centri sociali occupati dai comunisti e lo chiederò oggi stesso al ministro Piantedosi", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, che chiederà "una ricognizione di tutti i centri sociali di sinistra occupati abusivamente perché sono covi di delinquenti". Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, intanto si chiede "come sia possibile ancora una volta che Bologna non venga rispettata: domani ci sarà la presidente Meloni in città, ci hanno mandato 300 camicie nere, noi invece vorremmo ancora chiedere i fondi per l'alluvione".

ALBANO, GOVERNO VUOLE LO SCONTRO, NOI RISPETTIAMO IL DIRITTO NORDIO CHIEDE CHE LE TOGHE NON CRITICHINO LE LEGGI Alla vigilia del pronunciamento dei giudici sul trattenimento dei migranti in Albania, il clima è già incandescente. "Non ho nessuna intenzione di andare allo scontro con il governo, è il governo che vuole fare uno scontro con me e io voglio sottrarmi.

C'è stato un pronunciamento unanime sulla supremazia del diritto europeo e non ci si può fare nulla", ha detto la presidente di Magistratura Democratica, Silvia Albano, giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, chiede che le toghe "non critichino le leggi" e che "la politica abbassi i toni". E per Salvini "i giudici che invece di applicare le leggi le stravolgono e boicottano, dovrebbero avere la dignità di dimettersi".

TRUMP PRONTO A USCIRE DALL'ACCORDO DI PARIGI SUL CLIMA IL TYCOON SCARTA POMPEO E HALEY DAL SUO FUTURO GOVERNO Uscire nuovamente dall'accordo di Parigi sul clima: è quanto Donald Trump ha promesso in campagna elettorale e che intende fare firmando un ordine esecutivo nel suo primo giorno in carica. Lo scrive il Wall Street Journal citando dirigenti vicini al presidente eletto, secondo cui il provvedimento è già stato messo a punto ed è pronto per la firma. Una mossa confermata alla vigilia dell'apertura della Cop29 di Baku. Trump prepara già la sua squadra di governo e lascia fuori due 'ex': "Non inviterò l'ex ambasciatrice Nikki Haley o l'ex segretario di Stato Mike Pompeo a unirsi all'amministrazione".

IL CREMLINO, 'DA TRUMP SEGNALI POSITIVI SULL'UCRAINA' NYT, '50MILA SOLDATI RUSSI NEL KURSK PRONTI ALL'ATTACCO' La volontà di Trump di arrivare ad un accordo che porti alla pace in Ucraina indica che "i segnali sono positivi". Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Almeno parla di pace, non parla di scontro, non dice di voler infliggere una sconfitta strategica alla Russia e questo lo distingue favorevolmente dall'amministrazione in carica". Intanto, secondo il New York Times, che cita fonti americane e ucraine, i russi "hanno ammassato 50mila soldati nella regione del Kursk, inclusi militari nordcoreani, che si preparano ad azioni offensive" per riconquistare il territorio perduto.

NAPOLI, SCONTRO PATRICIELLO SAVIANO SUL MODELLO CAIVANO NOTIFICATO IL FERMO AL CUGINO 19ENNE DEL RAGAZZO UCCISO Don Patriciello risponde a Roberto Saviano che ieri, dopo l'omicidio a Napoli di un 18enne, aveva sostenuto "il fallimento completo del modello Caivano". Per il parroco del Parco Verde è "falso". "Ti ho invitato tante volte a ritornare, a dare voce alle nostre voci. Non lo hai mai fatto. Non sei mai venuto", ha aggiunto. "Se vuoi bene al tuo popolo non remare contro".

Intanto è stato notificato il fermo nei confronti del giovane 19enne che maneggiando una pistola ha ucciso il cugino 18enne Arcangelo Correra.

LA ROMA PERDE ANCORA E JURIC VIENE ESONERATO TRIPLETTA DI KEAN, LA FIORENTINA SOGNA. RIMONTA DELL'ATALANTA Dopo la sconfitta in casa per 3-2 contro il Bologna, Ivan Juric è stato esonerato. Il club: "Vogliamo ringraziarlo per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati". Nei prossimi giorni sarà annunciato il nuovo allenatore. Al Franchi una tripletta di Moise Kean fa volare la Fiorentina che batte il Verona per 3-1, e conquista la sesta vittoria consecutiva in campionato. Vola sempre più in alto anche l'Atalanta che rimonta l'Udinese 2-1.

