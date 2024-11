+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 15.00 +++

- SALVINI, 'CHIUDERE I CENTRI SOCIALI OCCUPATI DAI COMUNISTI' LEPORE, 'IL GOVERNO HA MANDATO LE CAMICIE NERE A BOLOGNA' E' polemica dopo gli scontri avvenuti ieri a Bologna. "Immagini vergognose e inaccettabili, bisogna chiuderli questi centri sociali occupati dai comunisti e lo chiederò oggi stesso al ministro Piantedosi", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, che chiederà "una ricognizione di tutti i centri sociali di sinistra occupati abusivamente perché sono covi di delinquenti". Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: "Io mi chiedo come sia possibile ancora una volta che Bologna non venga rispettata: domani ci sarà la presidente Meloni in città, ci hanno mandato 300 camicie nere, noi invece vorremmo ancora chiedere i fondi per l'alluvione".

---.

ALBANO, GOVERNO VUOLE LO SCONTRO, NOI RISPETTIAMO IL DIRITTO NORDIO, LE TOGHE NON CRITICHINO LE LEGGI "Non ho nessuna intenzione di andare allo scontro con il governo, è il governo che vuole fare uno scontro con me e io voglio sottrarmi. C'è stato un pronunciamento unanime sulla supremazia del diritto europeo e non ci si può fare nulla", ha detto la presidente di Magistratura Democratica Silvia Albano, giudice della sezione immigrazione del tribunale di Roma. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio: "Noi vogliamo il dialogo con la magistratura proprio perché sappiamo che la magistratura è chiamata ad applicare le leggi. Altro problema è la critica al merito politico e al contenuto delle leggi una volta che sono state approvate". Salvini: "Quei giudici che invece di applicare le leggi le stravolgono e boicottano, dovrebbero avere la dignità di dimettersi".

---.

HAMAS, 30 MORTI IN ATTACCHI ISRAELE A GAZA, ANCHE 13 BAMBINI MINISTRO ISRAELIANO DERMER IN USA PER TREGUA IN LIBANO La protezione civile della Striscia di Gaza gestita da Hamas ha annunciato oggi la morte di 30 persone, tra cui 13 bambini, in due attacchi israeliani. I raid aerei israeliani hanno preso di mira due case nella Striscia di Gaza, ha precisato la protezione civile. Nell'ambito dei tentativi di Raggiungere un cessate il fuoco in Libano, il ministro degli Affari strategici israeliano Ron Dermer è volato negli Stati Uniti ieri sera per incontrare alti funzionari della Casa Bianca. Sul tavolo, secondo Ynet, anche lo stop delle ostilità con l'Iran.

---.

TUSK, 'PRESTO LA DATA PER IL CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA' KIEV, 'NELLA NOTTE RECORD DI 145 DRONI RUSSI SUL PAESE' Il premier polacco Donald Tusk si aspetta nel prossimo futuro una data per il cessate il fuoco in Ucraina. Intervistato dall'emittente Polskie Radio, Tusk ha inoltre affermato di aspettarsi dichiarazioni su quale confine sarà in vigore e sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. "Si tratterà certamente di decisioni che comporteranno una minore ingerenza degli Usa negli affari ucraini", ha affermato. Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con un record di 145 droni di vario tipo, inclusi i velivoli kamikaze Shahed di produzione iraniana: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev.

---.

DAL 2025 TUTTE LE RICETTE MEDICHE SARANNO ELETTRONICHE SCATTA LA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CARTACEE Arriva la dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale. Lo prevede un articolo, il 54, della legge di bilancio. La norma stabilisce che "tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, dei servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione Civile (Sasn) e dei cittadini sono effettuate nel formato elettronico".

---.

IN UE FIDUCIA SUL SUCCESSO DELLA TRATTATIVA ITA-LUFTHANSA BRUXELLES ATTENDE I DOCUMENTI: 'INTESA IMPORTANTE' A Bruxelles c'è "fiducia" che gli ultimi ostacoli tra il Mef e Lufthansa per le nozze con Ita vengano risolti "nelle prossime ore" con l'invio del piano finale sottoscritto da tutti i protagonisti dei negoziati. Lo si apprende da fonti vicine al dossier, che osservano come l'accordo sia "importante per entrambe le parti". Ricevuto il plico, la squadra antitrust di Margrethe Vestager analizzerà i documenti con l'obiettivo di un via libera finale entro novembre.

---



