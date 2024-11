+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 3.00 +++

- PUTIN APRE A TRUMP SULL'UCRAINA, 'PRONTO A PARLARGLI' TYCOON: 'DEPORTAZIONI? NON C'È SCELTA'. MACRON SFERZA L'UE Arrivano anche le congratulazioni di Putin a Trump, con lo zar che definisce "degna di attenzione" l'iniziativa del tycoon per mettere fine alla guerra in Ucraina e si dice pronto ad avere colloqui col presidente Usa in pectore. "Sulle deportazioni non è una questione di costi: non abbiamo scelta", afferma intanto Trump. E nomina la guru della sua campagna Wiles come capo staff. Sveglia o saremo divorati: è l'appello di Macron all'Ue, scossa dal ritorno del tycoon alla guida degli Usa. Prosegue oggi il vertice europeo di Budapest, con la Meloni. Governo in bilico in Germania, con l'opposizione chiede le dimissioni di Scholz. Musk definisce il cancelliere tedesco "uno stupido".

FED TAGLIA I TASSI. POWELL, 'NON LASCIO SE TRUMP LO CHIEDE' GIORGETTI OTTIMISTA SULLA CRESCITA DEL PIL NEL 2024 La Fed taglia i tassi d'interesse, all'indomani del trionfo di Trump. La banca centrale Usa riduce il costo del denaro di un quarto di punto, seconda sforbiciata consecutiva. Wall Street vola. Powell difende l'autonomia della Fed e risponde con un secco 'no' a chi gli chiede se lascerà l'incarico se il neopresidente Usa dovesse a chiederglielo. Giorgetti ottimista sulla crescita del Pil italiano nel 2024: "Alla luce degli ultimi dati non sarei stupito da una revisione al rialzo delle stime preliminari", afferma il ministro dell'Economia.

SVOLTA NEL DELITTO VASSALLO, ARRESTATI ANCHE 2 CARABINIERI QUATTRO IN MANETTE PER L'OMICIDIO DEL SINDACO DI POLLICA Svolta nelle indagini sull'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. Arrestate quattro persone, tra cui due carabinieri: l'ufficiale Cagnazzo, il figlio del boss e collaboratore di giustizia Ridosso, l'imprenditore Cipriano e l'ex brigadiere Cioffi. Il primo cittadino del comune del Salernitano aveva scoperto un traffico di droga che coinvolgeva ambienti della camorra e militari dell'Arma.

OGGI LO SCIOPERO DEI MEZZI PUBBLICI ALLERTA GIALLA PER MALTEMPO IN SICILIA E LAZIO Venerdì nero oggi per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici.

Alle 5:30 scatta infatti lo sciopero nazionale di 24 ore di bus, metro e tram senza fasce di garanzia. In mattinata prevista anche una manifestazione davanti al Ministero dei Trasporti a Roma. Allerta gialla per il maltempo oggi in Sicilia e basso Lazio.

QUATTRO SOLDATI UNIFIL FERITI IN RAID ISRAELIANO IN LIBANO KATZ GIURA DA NUOVO MINISTRO DELLA DIFESA DELLO STATO EBRAICO Quattro soldati malesi dell'Unifil sono rimasti feriti in un raid israeliano vicino Sidone, in Libano. Nell'attacco sono morte tre persone. Katz ha giurato stanotte come nuovo ministro della Difesa di Israele. Spunta intanto il video di una colluttazione tra Gallant e le guardie di Netanyahu.

EUROPA LEAGUE: BENE LA LAZIO, SOLO PARI LA ROMA CONFERENCE, FIORENTINA KO. SERIE A, STASERA LECCE-EMPOLI Nella quarta giornata di Europa League la Lazio batte 2-1 all'Olimpico il Porto ed è prima in classifica, mentre la Roma pareggia 1-1 in Belgio contro l'Usg. Nella terza di Conference la Fiorentina perde 2-1 a Cipro contro l'Apoel. Genoa-Como 1-1 in Serie A. E stasera c'è Lecce-Empoli. Domani il derby Juventus-Torino.



