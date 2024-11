Salvini: 'Il canone Rai? ci hanno votato per abbassare le tasse'

"Già l'anno scorso abbiamo abbassato il canone Rai. Vorremmo semplicemente fare quello che abbiamo fatto tutti insieme. Ci votano come Lega, come centrodestra e come Governo per abbassare le tasse, non per alzarle": Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo all'ANSA a Ferentillo. "La Rai - ha sostenuto Salvini - è un servizio pubblico fondamentale che sicuramente può migliorare la qualità di alcun servizi e tagliare alcuni costi. Ridurre di 20 euro il costo del canone penso sia un buon servizio. Noi nella Rai ci crediamo e sicuramente crescerà. Però ci hanno votato per abbassare le tasse. Conto che si sia tutti d'accordo".

Intervenendo a Radio Anch'io, Salvini ha quindi affermato che "dal primo gennaio del 2025 ci saranno aumenti in busta paga per 14 milioni di lavoratori. Ma in Italia abbiamo l'unico sindacato estremista in Europa che sciopera contro una manovra che aumenta gli stipendi a 14 milioni di lavoratori".

"La Cgil - ha poi ricordato - non ha votato gli aumenti contrattuali ai dipendenti pubblici. Ma come fai a invitare alla rivolta sociale e allo sciopero generale quando gli stipendi dei tuoi rappresentati aumentano in media di 165 euro al mese? E' chiaro che la gente poi non si iscrive più alla Cgil...", ha concluso chiedendosi: "vediamo quanta gente sciopererà contro l'aumento del proprio stipendio".

Sull'Ucraina, il vicepremier ha assicurato il voto positivo della Lega sul decimo pacchetto di armi per l'Ucraina: "Noi voteremo sì: abbiamo votato tutti gli interventi di sostegno in difesa dell'Ucraina, lo abbiamo fatto ieri e lo faremo domani. Per noi non cambia nulla" negli "aiuti economici, umanitari e di armi. Ma che queste siano difensive".

Salvini è tornato però ad augurarsi che l'arrivo di Trump alla Casa Bianca permetta di "mettere tutti intorno a un tavolo" per ottenere la pace. "E se ci sarà lo stop ai missili per il Mondo è bingo", ha concluso

Sull'elezione di Donald Trump quella di Matteo Salvini "è soddisfazione e non tifoseria". Il ministro ha spiegato infatti di ritenere che il presidente eletto degli Stati Uniti "possa fare bene anche per l'Italia e per l'Europa".

"Trump - ha sottolineato Salvini - è l'unico che ha la possibilità di riportare la pace e il dialogo fra Russia e Ucraina e tra Israele e Medio Oriente. Pace vuol dire salvare vite e riaprire i commerci. Vuol dire tornare a una vita serena e questo è un valore supremo. Biden non c'è riuscito, Harris non ci sarebbe riuscita. Trump può farcela e questo può essere un vantaggio anche economicamente per l'Italia. Temo che in Europa non abbiano capito nulla. Leggevo stamattina delle dichiarazioni incomprensibili di uno dei futuri commissari europei secondo il quale sull'auto elettrica non si torna indietro e bisogna andare avanti... nel burrone. Quindi Trump ovviamente difenderà le aziende americane, i cinesi le loro. Noi a Bruxelles abbiamo dei poco furbi che non difendono le aziende italiane ed europee e rischiano di mettere in mezzo a una strada 14 milioni di lavoratori del settore dell'auto. Spero che la lezione democratica americana serva a svegliare qualcuno a Bruxelles".

