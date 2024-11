+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 3.00 +++

- TRUMP STRAVINCE, 'NUOVA ETÀ DELL'ORO, FERMERÒ LE GUERRE' MUSK: IL MIO IMPEGNO È SOLO ALL'INIZIO. OGGI PARLA BIDEN Trump stravince le presidenziali Usa, con oltre 300 grandi elettori e il 51% del voto popolare. Il tycoon promette "una nuova età dell'oro" e che fermerà le guerre. Il procuratore speciale Smith tratta la fine dei processi contro di lui. Musk carta vincente per Trump: avrà un ruolo chiave del nuovo governo e promette di impegnarsi anche per le elezioni future. "Accetto la sconfitta ma non la fine della lotta", commenta la Harris.

Biden la elogia, invita il presidente eletto alla Casa Bianca e oggi parlerà al Paese. Wall Street sale del 3,57%. Tesla vola.

Bene dollaro e bitcoin. Oggi riunione della Fed.

L'UE SERRA I RANGHI SU TRUMP, ORBAN E SOVRANISTI FESTEGGIANO TERREMOTO IN GOVERNO TEDESCO, SCHOLZ LICENZIA MINISTRO LINDER L'Ue cerca di serrare i ranghi davanti alla vittoria di Trump.

Macron e Scholz richiamano a una maggiore unità. Ma Le Pen vede aprirsi la "nuova era". Festeggiano i sovranisti, a cominciare da Orban. Meloni si congratula col presidente Usa eletto. Oggi vertice del Consiglio europeo a Budapest. Zelensky chiede che Washington continui a sostenere Kiev "per una pace giusta".

Netanyahu esulta e vede in arrivo una "forte ripresa" del legame con gli Usa. Terremoto intanto nel governo tedesco, con Scholz che licenzia Linder dopo la richiesta del ministro delle Finanze di elezioni anticipate.

LANDINI CHIAMA ALLA 'RIVOLTA SOCIALE' CONTRO LA MANOVRA FIRMATO IL CONTRATTO DEGLI STATALI, C'È LA SETTIMANA CORTA Oggi audizione di Giorgetti sulla manovra in commissione Bilancio alla Camera. Landini chiama alla "rivolta sociale" contro la legge di bilancio: "Salario, sanità, studio e stabilità di vita tornino al centro della politica", dice il segretario Cgil parlando dello sciopero convocato con la Uil.

Firmato intanto il contratto degli statali, col no delle due sigle: aumento medio di 165 euro al mese per 13 mensilità, più smart working e buoni pasto, settimana corta su 4 giorni.

NORDIO ALLE TOGHE, 'FATE UN PASSO INDIETRO DALLA POLITICA' PINELLI PRONTO A CHIARIRE NEL CSM SULL'INCONTRO CON MELONI "Fare un passo indietro dalla politica". Nordio parla così ai magistrati, tra le tensioni sui migranti: nuovo stop ai trattenimenti dal Tribunale di Palermo, mentre la nave Libra va verso l'Albania con a bordo 8 persone raccolte in mare. Il ministro della Giustizia definisce intanto "perfettamente normale" la visita a Palazzo Chigi di Pinelli alla Meloni. Il vicepresidente del Csm si dice "disponibile a un incontro con i consiglieri per parlarne".

STUDENTESSA SI IMPICCA A 15 ANNI, IPOTESI REVENGE PORN INDAGINE A ENNA, COMPAGNI DI SCUOLA PARLANO DI VIDEO IN CHAT Si fa strada l'ipotesi del revenge porn nel suicidio di una 15enne residente in provincia di Enna. La studentessa è stata trovata impiccata nella casa di campagna di famiglia dalla madre, di origini cubane. Compagni di liceo della giovane parlano di alcuni video che circolavano in chat. Aperto un fascicolo a carico di ignoti per istigazione al suicidio.

CHAMPIONS: INTER BATTE ARSENAL, ATALANTA ESPUGNA STOCCARDA EUROPA LEAGUE, STASERA ROMA E LAZIO. FIORENTINA IN CONFERENCE Nella quarta giornata di Champions League l'Inter batte l'Arsenal a San Siro con un rigore di Calhanoglu e sale al secondo posto in classifica. Vince anche l'Atalanta, che espugna Stoccarda con i gol di Lookman e Zaniolo. Oggi c'è l'Europa League: Roma a Bruxelles contro l'Usg alle 18:45, poi alle 21 la Lazio ospita il Porto. Fiorentina a Cipro contro l'Apoel per la Conference. Stasera in campo anche la Serie A, con l'anticipo Genoa-Como alle 20:45.



