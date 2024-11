Nordio, la visita di Pinelli a Meloni non vulnera leggi

"Credo sia perfettamente normale che vi sia questa interlocuzione che non vulnera nessuna prassi o legge dello Stato". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine della sua partecipazione al Salone della Giustizia a Roma, commentando le polemiche sull'incontro del vicepresidente del Csm Fabio Pinelli a Palazzo Chigi con la premer Meloni. "Non credo ci sia una irritazione del Quirinale - ha aggiunto Nordio - ho incontrato anche io ieri il vicepresidente Pinelli e l'interlocuzione è periodica perché, soprattutto in questo momento di riforme sulla IA, sulle modalità con cui essa può intervenire nell'organizzazione della giustizia, abbiamo interlocuzioni con Pinelli, Csm, Consiglio nazionale forense e altre associazioni.



