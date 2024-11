"Stiamo già parlando con i colleghi dell'Iran per la mia prossima visita, forse fra qualche giorno.

Dobbiamo ancora confermare la data ma si farà". Lo ha detto il direttore generale dell'Aiea Rafael Mariano Grossi, in conferenza stampa all'Evento ministeriale inaugurale del Gruppo Mondiale per l'Energia da Fusione, alla Farnesina, insieme al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.



