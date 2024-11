+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 3.00 +++

- CHIUSI I PRIMI SEGGI NEGLI USA, TRUMP AVANTI IN GEORGIA OCCHI SU STATI IN BILICO, HARRIS IN VANTAGGIO IN PENNSYLVANIA Gli Usa scelgono il loro 47mo leader. Con la chiusura dei seggi in 26 stati e a Washington, Trump guida al momento con 105 grandi elettori contro i 27 della Harris. L'ex presidente repubblicano vince in 10 stati, la vicepresidente democratica in 7. Trump allunga in Georgia e guida in North Carolina. Harris avanti in Pennsylvania. Sanders rieletto senatore in Vermont.

Per la prima volta un'afroamericana alla camera alta Usa, eletta in Delaware.

NETANYAHU LICENZIA GALLANT, ALLA DIFESA SUBENTRA KATZ SCONTRI A GERUSALEMME. OGGI RIUNIONE ASSEMBLEA GENERALE ONU Netanyahu licenzia Gallant e nomina Katz nuovo ministro della Difesa. Saar agli Esteri. In migliaia protestano in piazza.

Scontri tra polizia e manifestanti fuori dalla residenza del premier israeliano a Gerusalemme. Oggi riunione dell'Assemblea generale dell'Onu dopo la messa al bando dell'Unrwa da parte dello Stato ebraico. Molti soldati nordcoreani sarebbero rimasti uccisi in combattimento in Ucraina. Il parlamento di Mosca vota oggi la ratifica del trattato strategico con Pyongyang.

INCONTRO MELONI-PINELLI, OPPOSIZIONI E TOGATI ALL'ATTACCO QUIRINALE INFORMATO A RIDOSSO DEL COLLOQUIO. OGGI PLENUM CSM Opposizioni e togati all'attacco sull'incontro tra la Meloni e Pinelli, vicepresidente del Csm. Fonti vicine al Quirinale affermano che Mattarella è stato avvisato solo a ridosso del colloquio, senza essere informato di contenuti e modalità. Oggi il plenum dell'organo di autogoverno della magistratura. Passa la legge regionale della Campania che può consentire il terzo mandato a De Luca anche con i voti del Pd, ma sale lo scontro con la Schlein.

BERLINO TIRA SUL PREZZO, NO DEL MEF: STOP PER ITA-LUFTHANSA DA BANKITALIA ALL'UPB, LA MANOVRA FINISCE SULLA GRATICOLA Stop a sorpresa della trattativa per l'alleanza Ita-Lufthansa, che sembrava all'ultimo atto: la compagnia tedesca ha chiesto uno sconto per il prezzo di investimenti fatti dopo l'accordo del 2023 per circa 10 milioni e il Ministero dell'Economia ha detto no. Manovra sulla graticola nelle audizioni alla Camera: dubbi di Bankitalia sulla crescita e sul sistema di detrazioni; occhi puntati anche sulla sanità.

SEVIZIE AL FIGLIO DI 5 MESI, IL PADRE PUNTAVA AI SUSSIDI 22ENNE ARRESTATO A PADOVA MENTRE CAUSA GRAVI LESIONI AL BIMBO Potrebbe avere un movente 'economico' la terribile storia del 22enne arrestato a Padova mentre seviziava il figlioletto di 5 mesi nel reparto di pediatria dell'ospedale cittadino: l'ipotesi investigativa è che l'uomo mirasse a causare problemi permanenti al cavo orale del piccolo così da ottenere in futuro sussidi per le condizioni di salute del figlio.

CHAMPIONS: IL MILAN VINCE A MADRID, LA JUVE PARI A LILLA IL MONACO PASSA A BOLOGNA. STASERA TOCCA A INTER E ATALANTA Nella quarta giornata di Champions League il Milan vince 3-1 a Madrid contro il Real Madrid, la Juventus pareggia 1-1 a Lilla e il Bologna perde in casa 1-0 con il Monaco. Stasera tocca a Inter e Atalanta: alle 21 i nerazzurri ospitano l'Arsenal, mentre la Dea è impegnata a Stoccarda. Tennis: oggi Finals per la Paolini.



