+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 23.00 +++

- TRUMP STRAVINCE, 'SARÀ UNA NUOVA ETÀ DELL'ORO' HARRIS FLOP, RESA DEI CONTI TRA I DEMOCRATICI Trump stravince: ben oltre 300 grandi elettori e il 51% del voto popolare. È il 47/o presidente degli Stati Uniti, dopo una rimonta senza precedenti. Alla festa repubblicana di Palm Beach promette ai suoi 'una nuova età dell'oro'. 'Fermerò le guerre', dice e il procuratore tratta la fine dei processi contro di lui.

Musk la carta vincente, avrà un ruolo chiave del nuovo governo.

Uomini, latinos, giovani e la classe media del Mid West i grandi elettori del tycoon. Harris chiama per congratularsi, stavolta la transizione sarà pacifica. Il sogno della vicepresidente non ha convinto gli elettori. 'Accetto la sconfitta, ma non la fine della lotta', dice davanti ai fan a Washington. I dem alla resa dei conti dopo il flop: i repubblicani conquistano il Senato e sono in testa alla Camera. Biden invita Trump alla Casa Bianca e domani parlerà al Paese. Wall Street sale del 3,57%, vola Tesla.

Bene dollaro e bitcoin. Borse europee caute, Milano in calo.

---.

L'UE SERRA I RANGHI, ORBAN E SOVRANISTI FESTEGGIANO PUTIN NON ARRETRA SU KIEV. SALVINI SI INTESTA TRUMP L'Ue cerca di serrare i ranghi davanti alla vittoria di Trump.

Macron e Scholz richiamano a una maggiore unità. Ma Le Pen vede aprirsi la 'nuova era'. Festeggiano i sovranisti, a cominciare da Orban. Domani Consiglio Ue a Budapest. Meloni sente Trump e si congratula: 'Confermata la solida alleanza con gli Usa'.

Mentre Salvini si intesta il sostegno della prima ora al tycoon.

Putin è pronto al dialogo, ma non arretra sull'Ucraina. Zelensky chiede che gli Usa continuino a sostenere Kiev 'per una pace giusta'. In Medio Oriente esulta Netanyahu che vede in arrivo una 'forte ripresa' del legame con gli Stati Uniti. Pechino auspica una coesistenza pacifica, ma teme la guerra dei dazi.

---.

TERREMOTO NEL GOVERNO TEDESCO, SCHOLZ LICENZIA LINDER IL MINISTRO DELLE FINANZE CHIEDEVA IL VOTO ANTICIPATO Terremoto nel governo tedesco. Il cancelliere Scholz licenzia il ministro delle Finanze Linder. È la risposta alla richiesta dell'alleato liberale ribelle di elezioni anticipate all'inizio del 2025. Il colpo di scena poco prima dell'inizio di un vertice di coalizione che avrebbe dovuto ricomporre la crisi di governo avviata dai liberali dopo le durissime sconfitte elettorali nei lander dell'est e per i sondaggi che danno il Fdp al 4% e dunque fuori dal Parlamento alle prossime elezioni. La tensione resta altissima. Scholz annuncia che chiederà il voto di fiducia a metà gennaio. Linder afferma che il cancelliere 'non ha la forza per una nuova ripartenza e porta il Paese nell'incertezza'. Il presidente della Repubblica Steinmeier vede il leader della Cdu Merz, che guida l'opposizione.

---.

LANDINI CHIAMA ALLA 'RIVOLTA SOCIALE' CONTRO LA MANOVRA FIRMATO IL CONTRATTO DEGLI STATALI, C'È LA SETTIMANA CORTA Il segretario generale della Cgil Landini chiama alla 'rivolta sociale' contro la manovra: 'Salario, sanità, studio, stabilità di vita delle persone devono tornare ad essere al centro della politica', ha detto parlando dello sciopero generale convocato con la Uil per il 29 novembre. Centrodestra all'attacco: 'Le parole di Landini integrano gli estremi di un reato', dice il capogruppo di Fdi alla camera Foti. Firmato intanto il contratto degli statali, con il no di Cgil e Uil. Aumento medio di 165 euro al mese per 13 mensilità ai 195mila dipendenti pubblici.

Tra le principali novità, più smart working e buoni pasto e la possibilità della settimana corta su 4 giorni: in via sperimentale e volontaria, mantenendo le 36 ore settimanali.

---.

NORDIO ALLE TOGHE, 'FATE UN PASSO INDIETRO DALLA POLITICA' PINELLI PRONTO A CHIARIRE NEL CSM SULL'INCONTRO CON MELONI 'Fare un passo indietro dalla politica'. Il ministro della Giustizia Nordio parla così ai magistrati mentre non si placa la tensione sui migranti: nuovo stop ai trattenimenti dal Tribunale di Palermo, che ha inviato i decreti Cutro alla Corte europea di giustizia, e la nave Libra che va verso l'Albania con a bordo 8 profughi raccolti in mare. 'Nessun passo indietro, noi non esondiamo', la replica dell'Anm. Della visita a Palazzo Chigi del vicepresidente del Csm Pinelli alla premier Meloni il ministro dice che 'è perfettamente normale' e 'non vulnera nessuna legge'. Di un 'incontro istituzionale e programmato' di cui il Colle era stato informato, parla Pinelli 'disponibile a un incontro con i consiglieri per parlarne'. Anche perché Meloni avrebbe espresso 'fiducia nella magistratura'.

---.

L'INTER BATTE L'ARSENAL, L'ATALANTA ESPUGNA STOCCARDA VINCONO LE DUE ITALIANE STASERA IN CAMPO IN CHAMPIONS L'Inter batte l'Arsenal a San Siro e sale al secondo posto con 10 punti nella classifica della nuova Champions a 36 squadre.

Basta il rigore di Calhanoglu alla fine del primo tempo ai nerazzurri che nel finale resistono alla pressione degli inglesi. Vince anche l'Atalanta che espugna il campo dello Stoccarda con i gol di Lookman e Zaniolo. Bergamaschi noni, a un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi.



