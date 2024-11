Il Papa è andato a trovare Emma Bonino

Papa Francesco questa mattina è andato a trovare a casa Emma Bonino, che era stata recentemente dimessa dall'ospedale. "Una visita di cortesia inaspettata e una piacevole sorpresa", si apprende da ambienti vicini a Bonino.

Sono stati molti gli incontri tra il Papa ed Emma Bonino in questi anni. Al centro dei dialoghi soprattutto il tema dei migranti. Nel febbraio del 2016 Papa Francesco incluse Bonino "tra i grandi dell'Italia di oggi". In questo elenco c'era l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e anche, tra i "grandi dimenticati", l'allora sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini. Napolitano autore di un "gesto di eroicità patriottica", quando ha accettato l'incarico per la seconda volta. Mentre Bonino "ha offerto il miglior servizio all'Italia per conoscere l'Africa". E anche se non la pensa come la Chiesa, "pazienza", disse Francesco, "bisogna guardare alle persone, a quello che fanno".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA