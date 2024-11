+++ ANSA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 23.00 +++

- L'AMERICA SCEGLIE, LA NOTTE PIÙ LUNGA DI TRUMP E HARRIS IN FLORIDA L'ATTESA DEL TYCOON, KAMALA SARÀ A WASHINGTON L'America sceglie il 47/o presidente. Il mondo con il fiato sospeso. Sarà la notte più lunga della sfida Trump-Harris che incendia il confronto dal ritiro di Biden. L'ultimo comizio della dem con le star Lady Gaga e Oprah sulla scalinata di Rocky: 'Sarò la presidente di tutti'. La Harris attenderà i risultati con il marito a Washington, nella villa del Naval Observatory. 'Vada sul ring con Tyson', l'ultimo affondo dell'ex presidente, che sarà a Mar-a-Lago con la famiglia. Gli 007 Usa lanciano l'allarme su interferenze sul voto da parte dei russi soprattutto nei sette Stati in bilico: Pennsylvania, Nevada, Wisconsin, Georgia, North Carolina, Michigan e Arizona. 'Non voglio alcun tipo di violenza', afferma Trump. Oltre 80 milioni di americani hanno già votato in anticipo o per posta o in presenza mentre l'altra metà avrà tempo fino alle 20 locali. I risultati nella notte italiana.

---.

INCONTRO MELONI-PINELLI, OPPOSIZIONI E TOGATI ALL'ATTACCO IL QUIRINALE È STATO INFORMATO SOLO A RIDOSSO DEL COLLOQUIO Opposizioni e togati del Csm all'attacco sull'incontro di ieri tra la premier Meloni e il vicepresidente Pinelli. Di 'convocazione inedita' del numero due del Consiglio, presieduto dal capo dello Stato, parlano le opposizioni: 'La destra gioca allo sfascio'. Mentre per il centrodestra 'non c'è scandalo'. I consiglieri togati del Csm, salvo i membri di Magistratura Indipendente, chiedono invece a Pinelli di riferire al plenum di domani sui contenuti del colloquio per essere informati 'di un passaggio tanto rilevante istituzionalmente'. Fonti vicine al vertice del Consiglio, affermano che è stato 'un normale incontro istituzionale' e che il Quirinale 'era stato informato prima'. Da altre fonti bene informate, si è appreso che la notizia è arrivata al Colle 'a ridosso' del colloquio.

---.

BERLINO TIRA SUL PREZZO, NO DEL MEF. STOP ITA-LUFTHANSA DA BANKITALIA ALL'UPB, LA MANOVRA FINISCE SULLA GRATICOLA Stop a sorpresa della trattativa per l'alleanza Ita-Lufthansa che sembrava all'ultimo atto. La compagnia tedesca ha chiesto uno sconto per il prezzo di investimenti fatti dopo l'accordo del 2023 per circa 10 milioni e il ministero dell'Economia ha detto no. Manovra sulla graticola nelle audizioni alla Camera.

Dubbi di Bankitalia sulla crescita e sul sistema di detrazioni.

Occhi puntati anche sulla sanità: 'In 10 anni serviranno il 30% dei medici in più'. Per l'Ufficio parlamentare di bilancio, nel testo ci sono 'misure fiscali complesse, poco intellegibili'.

Mano tesa da Confindustria: 'Lavoriamo con il governo per la crescita', dice il presidente Orsini. Premier influenzata, slitta all'11 novembre l'incontro con i sindacati. Il governo valuta l'ipotesi di un decreto per riaprire i termini per il concordato, che avrebbe portato per ora 1,3 miliardi.

---.

NETANYAHU LICENZIA IL MINISTRO DELLA DIFESA GALLANT AL SUO POSTO L'EX MINISTRO DEGLI ESTERI ISRAEL KATZ Benyamin Netanyahu ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant e nomina l'ex ministro degli Esteri Israel Katz.'Il ritorno dei rapiti è la missione più importante', dice il neo ministro. 'Mancanza di fiducia reciproca con Gallant', la motivazione di Netanyahu. 'Cacciato perché volevo leva per tutti e inchiesta su 7 ottobre' annuncia l'ormai ex ministro della Difesa. Intanto la polizia ha fatto irruzione nell'ufficio del primo ministro con una operazione senza precedenti. Lo riferisce Channel 12 affermando che non è ancora chiaro se l'azione, avvenuta sabato sera, sia collegata all'indagine sulla fuga di notizie di intelligence o all'inchiesta di cui si è appreso oggi sui presunti tentativi di falsificare i verbali delle riunioni di gabinetto di guerra. Scontri tra polizia e manifestanti vicino alla casa di Netanyahu. Centinaia scendono in strada a Tel Aviv e Gerusalemme.

---.

OK ALLA LEGGE SUL TERZO MANDATO, STOP DI SCHLEIN A DE LUCA VIA LIBERA IN CAMPANIA. È ALTA TENSIONE PD LOCALE-NAZARENO Passa la legge regionale della Campania che può consentire il terzo mandato all'attuale presidente Vincenzo De Luca anche con i voti dei consiglieri regionali del Pd. Ma sale lo scontro con la leader Schlein: 'Il voto di oggi non sposta di un millimetro la posizione del Pd nazionale sul limite dei due mandati per le cariche monocratiche. Al di là del voto di oggi, quindi, De Luca non sarà il candidato presidente del Pd alle prossime elezioni regionali', fanno sapere dalla sede di largo del Nazareno. 'De Luca e Pd si ribellano a Schlein, c'è un Pd a Roma e uno a Napoli', attacca Fratelli d'Italia. 'Penso che giuridicamente la norma non abbia un valido fondamento e credo che il governo la impugnerà', commenta il viceministro degli Esteri Cirielli.

---.

CHAMPIONS, IL MILAN VINCE 3-1 AL BERNABEU PAREGGIA LA JUVENTUS, IL MONACO PASSA A BOLOGNA Il Milan vince in casa del Real Madrid con le reti di Thiaw, Morata e Reijnders. A segno per gli spagnoli Vinicius su rigore per il momentaneo 1-1. La partita finisce 3-1. Momenti di forte commozione prima della partita quando i giocatori hanno ricordato le vittime di Dana indossando una maglietta con la scritta 'Siamo tutti Valencia'. Bologna beffato 1-0 in casa dal Monaco a segno all'86' con Kehrer. La Juventus pareggia 1-1 in casa del Lille grazie ad un rigore di Vlahovic dopo che i padroni di casa erano andati in vantaggio con David. Negli altri campi cadono il City e il Lipsia, vittorie per Liverpool e Borussia Dortmund.



