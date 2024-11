M5s lancia 'Nova', il titolo della kermesse del 23 e 24 novembre

Con un video su Instagram, il M5s svela il nome della kermesse finale dell'Assemblea costituente in programma il 23 e il 24 novembre. Il titolo scelto è 'Nova', e nella grafica scelta si può leggere un richiamo all'evento astronomico. 'Nova', dunque, come esplosione che rende una stella più luminosa. Nel video teaser che, a quanto si apprende, anticipa il video ufficiale di lancio dell'evento atteso per domani, non mancano le cinque stelle, chiaro riferimento alle origini del Movimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA