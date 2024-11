FI, il taglio del canone Rai non è nell'accordo di governo

"Noi abbiamo sempre detto che siamo contrari". Così il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi chiarisce la posizione del suo partito rispetto all'emendamento della Lega alla legge di Bilancio per ripristinare la riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro".

"La Rai non può essere indebolita, abbiamo bisogno di un servizio pubblico forte, che sviluppi un piano industriale capace di reggere la concorrenza del privato e dei grandi gruppi stranieri - spiega Nevi -. La Rai è un'industria importantissima del nostro Paese, che dà lavoro a migliaia di persone. L'anno scorso è stato ridotto il canone ma poi abbiamo dovuto garantire alla Rai un contributo straordinario".

"Ognuno - aggiunge - fa quello che ritiene giusto, noi lo rispettiamo, non c'è bisogno di litigare ma" il taglio del canone, rimarca il deputato di FI "non fa parte dell'accordo di governo. Noi siamo contrari, e la nostra posizione non cambia. È normale che ciascuno cerchi di mettere sul tavolo le proprie priorità, poi si troverà la quadra tenendo conto delle esigenze di tutti".



