Vannacci, 'libertà contestare sacrosanta, li aspettavo in sala'

"Quando sono arrivato qua, alla Fiera, mi aspettavo la buriana. Mi aspettavo la bufera e invece il vento non c'era". Così, ironicamente, l'eurodeputato Roberto Vannacci risponde ai cronisti, al suo arrivo a Cagliari, sulle contestazione di un gruppo di studenti che hanno esposto lo striscione "Vannacci stai attento, ancora fischia il vento".

"Quanti erano quelli là fuori che protestavano? Non ne ho idea però il vento oggi non c'è. Comunque la libertà di contestare è sacrosanta, contestino pure - afferma il generale Vannacci - facciano quello che vogliano, però io me li sarei aspettati all'interno della sala. Con maniere civili a venirmi a dire il perché non sono d'accordo con quelle che sono le mie argomentazioni. Io rispondo sempre a tutti, tant'è vero che non mi nego mai a nessuno e quindi sono pronto a rispondere a loro come a chiunque altro voglia civilmente rappresentarmi le motivazioni per le quali non è d'accordo con quello che penso", conclude.



