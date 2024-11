Concordato, spunta l'ipotesi di una nuova finestra

Esclusa una proroga, il governo starebbe ragionando su una riapertura dei termini del concordato fino a fine anno. Lo confermano fonti parlamentari dopo che l'ipotesi è stata riportata dal quotidiano La Repubblica.

Scaduti ieri i termini per aderire al concordato e in attesa di conoscere tra una decina di giorni i proventi da parte dell'Agenzia delle Entrate, al Mef - scrive il quotidiano - si starebbe valutando l'ipotesi di aprire una nuova finestra per dare un'altra possibilità ai contribuenti che non si sono fatti avanti entro il 31 ottobre. Una soluzione diversa da quella della proroga, un semplice allungamento dei tempi che avrebbe fatto slittare il conteggio delle risorse incassate e quindi il loro impiego. La riapertura dei termini, invece, sgancerebbe la seconda edizione del concordato dalla prima, con scadenze differenti e due diverse tranche di incasso.

L'ipotesi di una riapertura dei termini del concordato preventivo biennale è vista con favore dal Consiglio nazionale dei commercialisti, categoria professionale di intermediari 'protagonista' del nuovo strumento ideato dal governo. "Sicuramente - dichiara all'ANSA il presidente Elbano de Nuccio - rappresenterebbe un'opportunità per chi non ha avuto il tempo materiale per fare le dovute riflessioni" sulla possibilità, per le partite Iva, di trovare un'intesa col fisco e di versare la somma concordata. Così come costituirebbe una chance per ragionarci su per quanti "hanno aderito frettolosamente", conclude il vertice degli oltre 120.000 commercialisti italiani.

IL PUNTO

Si chiude - definitivamente secondo quanto fa sapere il governo - il termine per l'adesione al concordato biennale preventivo: il 'patto con lo Stato' rivolto agli autonomi e messo in campo dal governo anche con l'obiettivo di portare risorse fresche alla manovra. I dati delle adesioni, ha fatto sapere nei giorni scorsi il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, verranno resi noti tra una decina di giorni.

Indiscrezioni di stampa, non smentite, le quotano intorno tra le 150 e le 200 mila (ma c'è chi azzarda 500 mila). Il ministro Giancarlo Giorgetti, per il momento, non si sbilancia sull'esito dell'operazione. "Siccome noi siamo prudenti - evidenzia - abbiamo messo zero. Quindi tutto quello che arriva più di zero è benvenuto". Ma ricorda anche come "dobbiamo aspettare perché in tanti arrivano l'ultimo giorno". Un dato indicativo, nel frattempo, può essere quello che viene da Confartigianato che fa sapere di aver sondato 46mila imprese registrando al 22 ottobre una adesione al 18% destinata a crescere fino al 23%.

Una cosa, però, pare certa: nonostante il pressing, il concordato non verrà prorogato. A chiarirlo fonti di governo in risposta anche alla protesta dei commercialisti che hanno proclamato uno sciopero fino al 7 novembre chiedendo una proroga "per far fronte all'inadeguatezza del termine del 31 ottobre".

Intanto l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento di proroga dei termini per la consegna degli F24 dopo il malfunzionamento telematico tra il 29 e il 30 ottobre. Dall'esito del concordato dipenderà, però, anche l'entità di alcune possibili modifiche alla manovra a partire dall'ipotesi di abbassamento dal 35 al 33% dell'aliquota del secondo scaglione Irpef. Non è ancora chiaro, invece, se possano arrivare, modifiche sui tagli previsti sull'automotive. "Valuteremo insieme al ministro dell'Economia - ha fatto sapere il ministro Adolfo Urso - se nel percorso della manovra sia possibile incrementare il fondo, in particolare il sostegno alla filiera della componentistica, che è un orgoglio del Made in Italy". Intanto il ministro Giorgetti, anche a fronte degli ultimi dati Istat, esclude rischi di ricadute sulla finanza pubblica. "Noi abbiamo messo in conto - ha evidenziato - anche lo scenario meno favorevole e quindi non cambiano le previsioni di finanzia pubblica. Dopo di che il tema della crescita è importante, noi speriamo che nell'ultimo trimestre ci sia una ripresa ma non cambia la strategia del governo".

Dalla prossima settimana in commissione partono le audizioni e il termine per gli emendamenti è stato fissato per l'11 novembre. I partiti sono già al lavoro sulle proposte di modifica. Che andranno poi scremate nella settimana successiva attraverso il meccanismo dei segnalati. Intanto, non si placano le polemiche dopo che Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale per il prossimo 29 novembre. "Noi rispettiamo le scelte degli altri sindacati anche se non le condividiamo", ha detto il segretario della Cisl Luigi Sbarra. "Rispetto a richieste e priorità che abbiamo avanzato al governo sin dal mese di maggio - ha argomentato Sbarra - spiegando il perché della non adesione alla mobilitazione delle altre due sigle - vediamo recepite in legge di stabilità alcune nostre proposte". Il sindacato fa comunque sapere che andrà in pressing sul governo per alcune modifiche a partire dalle risorse per le pensioni minime.

