Meloni: 'Dal Tribunale di Bologna un volantino propagandistico'

"Le argomentazioni con cui il Tribunale di Bologna chiede alla Corte di giustizia europea l'autorizzazione a disapplicare l'ennesima legge italiana da molti è stata vista come un'argomentazione più vicina a un volantino propagandistico che a un atto da tribunale.

L'argomento della Germania nazista è efficace sul piano della propaganda, sul piano giuridico è più debole". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella puntata di 'Porta a porta', in onda questa sera su Rai1.

"Qualche giorno fa c'è stato un surreale pronunciamento del Consiglio d'Europa che diceva che la polizia italiana è razzista quindi" altri giudici "potrebbe tranquillamente sostenere che nemmeno l'Italia di oggi è un paese sicuro. Per carità. Potrebbe risolvere qualche problema" ma così "la faccio io tra un po' l'istanza perché anche in Italia abbiamo qualche problema in qualche territorio circoscritto, seguendo questi ragionamenti" che dicono che per indicare un Paese come sicuro "è necessario che tutto il suo territorio nazionale sia perfettamente sicuro". Così la presidente del Consiglio "Quando si dice che il Bangladesh non è un paese sicuro parliamo di 180 milioni di abitanti" a cui "stiamo dicendo venite in Italia", in Egitto "104 milioni di abitanti cui potenzialmente stiamo dicendo venite tranquillamente in Italia: quale governo lo regge" un impatto simile "se parliamo di stato di diritto? Penso che per alcuni l'obiettivo sia impedire di fermare l'immigrazione irregolare".

"Sono convinta che la ragione per cui si sta facendo qualsiasi cosa possibile per bloccare il protocollo con l'Albania, è che tutti capiscono che è la chiave di volta per bloccare le migrazioni irregolari". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella puntata di 'Porta a porta', in onda questa sera su Rai1. "Se lo scafista si ritrova fuori dai confini europei - ha aggiunto -, è il più grande deterrente che puoi mettere in campo. È la prima volta che i trafficanti di esseri umani mi hanno minacciato di morte".









Riproduzione riservata © Copyright ANSA