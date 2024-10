Meloni, bisogna essere implacabili coi funzionari infedeli

"La cosa più importante riguarda l'infedeltà dei funzionari, l'hackeraggio non è il tema più importante, le nostre banche dati non sono violate da estranei ma da funzionari dello Stato che dovrebbero proteggerle ma usano il loro potere per fare altro con quei dati. Bisogna essere implacabili e non lo dico solo per loro ma anche per chi ha il dovere della vigilanza". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Porta a Porta, in onda questa sera su Rai 1 a proposito dell'inchiesta di Milano sulle attività di dossieraggio.



