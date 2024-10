Regionali in Liguria, Bucci: 'Conte e Grillo hanno contribuito all'insuccesso di Orlando '

"Conte e Grillo hanno contribuito all'insuccesso di Orlando più che al mio successo, non si può avere una coalizione in cui si litiga dentro, i panni sporchi si lavano in casa non sui giornali. Fossi in Orlando mi sarei arrabbiato parecchio". Lo ha detto il neo presidente della Liguria Marco Bucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Ha sentito il suo sfidante dopo la vittoria? "Si, mi ha chiamato ieri sera, è stato molto carino e corretto". E gli ha proposto, come aveva detto ai nostri microfoni, di fare un giro in barca con lei? "Certo, gli ho detto se ti andrà quando vorrai ce lo potremmo fare, perché no, è una cosa carina". Tra i messaggi per complimentarsi della vittoria, ha ricevuto anche quello di Matteo Renzi? "Si, Renzi mi ha scritto un messaggio carino e ha ringraziato mia moglie per avermi supportato. Ringraziano tutti lei e nessuno me…", ha scherzato Bucci a Rai Radio1.

Il giorno dopo i risultati delle elezioni in Liguria. Il Pd" ha incassato "un notevole 28%, il doppio di FdI. Ancor di più per questo la nostra sconfitta in Liguria brucia", ha scritto su Fb Alessandro Alfieri, membro della segreteria nazionale ed esponente di punta dell'area riformista Pd. "Sono prevalsi i veti. E ai veti è seguito un errore politico: pensare che si dovesse scegliere tra il 6% di Conte e il 2% di Renzi" dei "sondaggi".

Il "no al leader di Iv sarebbe stato inevitabilmente percepito - e quindi strumentalizzato - come un no alla parte centrista della coalizione". "Dobbiamo concentrarci sulle sfide in Emilia-Romagna e Umbria, ma subito dopo serve una discussione seria".

Sui social anche il messaggio di Giorgia Meloni: "Buongiorno Italia - ha scritto la premier -. Il segnale di fiducia ricevuto dai cittadini in Liguria ci dà ancora più forza per proseguire in questa direzione, sempre al servizio degli italiani". "Avanti insieme, con entusiasmo e determinazione - aggiunge -, per costruire un futuro di concretezza e risultati per la nostra Nazione".

"Io voglio essere il sindaco della Regione Liguria perché così facendo si è vicino ai cittadini, vicino al territorio", ha detto il neo presidente della Regione Liguria Marco Bucci, ad Agorà RaiTre.

"È un risultato straordinario, soprattutto considerando un'estate molto complessa, caratterizzata da un'inchiesta che ha portato alle mie dimissioni e a elezioni anticipate nella Regione Liguria - ha commentato l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5 -. La Liguria ha scelto di proseguire con continuità; credo che gli elettori abbiano valutato la portata di quanto accaduto durante l'estate e abbiano deciso di affidarsi a un uomo di straordinarie qualità, che, insieme a noi, ha ricostruito il ponte Morandi, affrontato l'emergenza Covid e reso Genova una città vivace come non lo era da decenni". "Sono soddisfatto - ha concluso -: lasciamo la Regione in buone mani. Questa ondata giustizialista, mirata a ribaltare il risultato elettorale, è stata bloccata dagli elettori stessi. Questo risultato, quindi, non può che lasciarci soddisfatti".

"In Liguria gli elettori hanno scelto la politica del fare - ha detto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi -: la vittoria rafforza il governo e la maggioranza di Centrodestra, conferma che le battaglie politiche si combattono e si vincono con le idee, i progetti e, in questo caso, anche grazie ai 9 anni di buongoverno di Giovanni Toti. Non si vince per via giudiziaria né, tantomeno col gossip. Vince il Centrodestra e crescono i moderati: ringrazio tutti i nostri candidati, che hanno dato un contributo determinante facendo diventare la lista 'Vince Liguria' la seconda forza delle coalizione in Liguria. Saremo al fianco di Bucci presidente con i nostri consiglieri regionali con competenza e passione ".

