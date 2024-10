Il Senato: no all'acquisizione della corrispondenza tra Sangiuliano e Boccia

Nell'Aula del Senato si approva con 95 sì, 58 no la decisione della Giunta per le Immunità del Senato di dire no al Tribunale dei ministri che aveva chiesto l'autorizzazione ad acquisire la corrispondenza informatica tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia.

La Giunta, poche ore prima della seduta d'Aula, si era pronunciata a favore (con i soli voti della maggioranza) della relazione del senatore di FI, Adriano Paroli, nella quale si parla di "fumus persecutionis" da parte dei magistrati nei confronti di Sangiuliano. Tutta l'opposizione si era espressa contro la relazione,a favore dei magistrati.

