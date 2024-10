Lunedì a Bologna riaprono le scuole e i nidi

Lunedì riaprono a Bologna i nidi e le scuole di ogni ordine e grado. Già da domani, domenica 27 ottobre, saranno aperti i centri sportivi e i parchi cittadini.

Lo dice il Comune che raccomanda di prestare attenzione in particolare nei parchi lungo i corsi d'acqua perché il terreno è bagnato e scivoloso.

Sulle strade collinari si invita a prestare attenzione e a rispettare le indicazioni e le limitazioni presenti. Per le preferenziali di via Andrea Costa e via Saragozza le telecamere, che sono rimaste spente in questi giorni di emergenza, verranno riattivate dalle 00.01 di lunedì 28 ottobre.



