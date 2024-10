Giuli a Report: 'Militanza a Meridiano Zero? Lo avevo già scritto'

"Il pedigree politico di Alessandro Giuli: il racconto di Rainaldo Graziani" è il titolo della nuova clip dell'inchiesta di Report, in onda domenica 27 ottobre alle 20.30 su Rai3, pubblicata sui social dal programma di Sigfrido Ranucci.

Nella puntata - si legge nel post - è stato intervistato il referente della destra extraparlamentare neofascista e neonazista Rainaldo Graziani che ha raccontato "le origini della vita politica dell'attuale ministro della cultura: lo definisce una figura brillante all'interno dell'organizzazione Meridiano Zero, movimento di ispirazione neonazista e influenze esoteriche". "Sicuramente era una delle figure brillanti - dice appunto Graziani nella clip - altrimenti chi mai vorrebbe dare un ministero, se non a una figura brillante".

I giornalisti di Report hanno poi chiesto una replica allo stesso ministro Giuli sulla militanza a Meridiano Zero che ha detto sorridendo: "Che c'era bisogno che lo dicesse Rainaldo Graziani? Lo avevo già scritto io in passato, sul Foglio". E questa "storia dell'aquila tatuata sul suo petto" incalza il giornalista: "Questa cosa ci pensano gli avvocati..." dice Giuli.

'È una falsità?' chiede ancora: "È talmente evidente - spiega il ministro -: si tratta di una riproduzione di una moneta del I secolo dopo Cristo, età imperiale. Volete fare una retata per arrestare l'imperatore Augusto e i suoi successori fino a Nerone?". Allora chiede ancora Report 'c'è un'aquila ma non del Ventennio?': "Non c'entra nulla il Ventennio" chiude Giuli.

