Schlein, disuguaglianze frutto di capitalismo neoliberista

"Il capitalismo neoliberista ha fallito da ogni punto di vista e non è che l'aumento vorticoso delle diseguaglianze in questo Paese ne sia un effetto collaterale. È piuttosto una parte di quel modello", "anche l'emergenza climatica, che continua a colpire duramente e rinnovo, di nuovo, la solidarietà ai territori colpiti, è frutto di un certo modello economico e di sfruttamento delle risorse naturali". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, durante una tavola rotonda alla Biennale dell'Economia cooperativa organizzata da Legacoop a Bologna.

Per "ricucire" bisogna mettere al centro tre temi: "la giustizia sociale, la giustizia climatica, il lavoro dignitoso.

A partire da questi tre fondamentali si deve avere coraggio di puntare su un nuovo modello di sviluppo economico, sociale e ambientale".



