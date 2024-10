Salvini, Tesei può vincere in Umbria e non di poco

"Sono convinto che Donatella Tesei e la sua squadra potranno vincere e non di poco in Umbria. Non si può parlare di sondaggi ma quelli che ho visto danno Donatella avanti e non dello zero virgola ma di qualcosa di più consistente": lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, collegandosi in diretta alla presentazione, a Perugia, della lista dei candidati del partito alle prossime elezioni regionali in Umbria. "Questo non ci deve far sedere assolutamente, anzi il contrario" ha proseguito Salvini che "da segretario di partito che ha fatto tante battaglie con le preferenze" ha invitato i candidati della Lega a "cercare fuori i voti".

"È inutile contendersi i voti di quel militante, di quel segretario di sezione, di quell'assessore comunale e di quella associazione - ha detto il segretario leghista - quando c'è il 50 per cento della gente che non o non sa chi votare. L'Umbria è bella, è grande e credo ci sia spazio per tutti".

Alla presentazione hanno partecipato la stessa Tesei e il segretario umbro della Lega Riccardo Augusto Marchetti.



