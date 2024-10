Ucraina: il sindaco di Leopoli in visita a Venezia

Il sindaco della città ucraina di Leopoli/Lviv, Andrij Sadovyj è giunto in visita a Venezia, dove ha incontrato il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro.

"È un piacere accoglierla a Venezia - scrive Brugnaro sui propri profili social - città da sempre solidale e al fianco del popolo ucraino che da oltre due anni subisce l'invasione da parte della Russia. Nel 2025 Leopoli/Lviv sarà la capitale europea dei giovani. e varie sono le collaborazioni che avvieremo. Noi tutti ci auguriamo che questo conflitto possa raggiungere presto un cessate il fuoco, che permetta all'Ucraina di poter guardare al futuro. Leopoli e Odessa saranno i due terminali, via terra e via mare, per la ricostruzione. Venezia sarà sempre in prima fila per sostegno e aiuti concreti, con cui vogliamo ribadire - conclude - la nostra amicizia nel nome della pace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA