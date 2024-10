Dossieraggi e accessi illeciti a banche dati, vertice a P.Chigi

I problemi relativi agli accessi illeciti alle banche dati informatiche pubbliche, anche alla luce dei nuovi casi emersi di molteplici accessi abusivi e di attività di dossieraggio, sono state al centro di una riunione, oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, coordinata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, a cui hanno preso parte i vertici delle Forze di Polizia, dell'intelligence, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del comparto della Difesa. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi spiegando che sono state approfondite le novità già introdotte dopo l'incontro del marzo scorso e i percorsi di tipo amministrativo e organizzativo per rendere più stringente il sistema dei controlli, con adeguati alert atti a scongiurare gli abusi e con verifiche periodiche.

Il tavolo tecnico, spiegano le stesse fonti, si ritroverà nuovamente a Palazzo Chigi nel mese di novembre per chiudere definitivamente l'assetto delle nuove regole con linee guida vincolanti.



