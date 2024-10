Meloni, impegnati per rendere strutturale il bonus psicologo

Il governo "si è impegnato a rendere strutturale il bonus psicologo, aumentando le risorse a disposizione e alzando a 1500 euro l'importo massimo che un cittadino può richiedere per coprire le spese sostenute". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato per l'inaugurazione della rassegna teatrale "Storie di ordinario cervello. Pinocchio: una favola alla rovescia", spettacolo della Compagnia del Teatro patologico in scena al Parioli Costanzo di Roma.

"Ma il bonus psicologo - aggiunge - fa parte di un'azione più ampia che l'Esecutivo sta portando avanti e che punta a rendere le strutture e i servizi di presa in carico sul territorio più solidi e più capaci di rispondere ai bisogni delle persone, e a promuovere la diffusione della cultura della salute mentale, su cui pendono ancor troppo spesso insopportabili pregiudizi. In questo lavoro rientra anche lo stanziamento di 300 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sociali con psicologi, pedagogisti e educatori".



