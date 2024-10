Meloni, fondi record per la sanità, 2.317 euro pro capite

"La tutela della salute mentale non è solo un elemento imprescindibile del benessere di tutti i cittadini, ma rappresenta anche una priorità all'interno della più ampia azione di questo governo per garantire il diritto alla salute sancito dalla Costituzione e costruire una sanità e più attenta ai bisogni dei cittadini. È la ragione per la quale abbiamo scelto, in questi due anni, di destinare alla sanità stanziamenti record e di confermare questa tendenza di crescita con la nuova legge di bilancio, che porterà nel 2025 lo stanziamento per il Fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi di euro e ad una spesa pro-capite di 2.317 euro". Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato per l'inaugurazione della rassegna teatrale "Storie di ordinario cervello. Pinocchio: una favola alla rovescia", spettacolo della Compagnia del Teatro patologico in scena al Parioli Costanzo di Roma.

"Il cammino verso una sanità più vicina alle esigenze dei cittadini è ancora lungo, ma la direzione è tracciata e intendiamo perseguirla con coraggio e determinazione. Anche grazie alla collaborazione della società civile e al contributo di lodevoli progetti come il vostro", aggiunge.



