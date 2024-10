Il Papa, quando i genitori si separano i figli soffrono

Il Papa, nella catechesi nell'udienza generale, ha messo in evidenza l'importanza dell'unità tra gli sposi, unità nello Spirito Santo. "I figli soffrono la separazione o la mancanza d'amore dei genitori", ha sottolineato Papa Francesco.

"Quanto bisogno hanno i figli - ha detto ancora il Papa - di questa unità, papà e mamma insieme, unità dei genitori e quanto soffrono quando essa viene meno! Quanto soffrono i figli" di genitori "che si separano", ha ripetuto.

Poi ha ribadito l'essenza del matrimonio nella dottrina cattolica: "Il matrimonio cristiano è il sacramento del farsi dono, l'uno per l'altra, dell'uomo e della donna. Così lo ha pensato il Creatore quando 'creò l'uomo a sua immagine […]: maschio e femmina li creò'", ha detto citando la Bibbia. "La coppia umana è perciò la prima e più elementare realizzazione della comunione d'amore che è la Trinità. Anche gli sposi dovrebbero formare una prima persona plurale, un 'noi'. Stare l'uno davanti all'altro come un 'io' e un 'tu', e stare di fronte al resto del mondo, compresi i figli, come un 'noi'", ha indicato Papa Francesco.

Il Papa ha citato un proverbio italiano: "Tra moglie e marito non mettere il dito". "C'è invece un 'dito' da mettere tra moglie e marito, ed è proprio il 'dito di Dio', cioè lo Spirito Santo", ha concluso il Papa.



