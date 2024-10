Colloquio Mattarella-Meloni dopo il Consiglio supremo di Difesa

Breve colloquio a quattr'occhi tra il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale. Il capo dello Stato e la presidente del Consiglio si sono trattenuti per parlare in privato. Tanti i temi caldi che potrebbero essere stati affrontati: dallo scontro governo-magistratura alla vicenda dei migranti nel centro in Albania.

"Resta centrale la sicurezza e la tutela del personale di UNIFIL, la cui presenza risulta fondamentale per la stabilizzazione della regione. Il Consiglio ritiene inaccettabili gli attacchi alle forze di pace dell'ONU da parte dell'esercito israeliano e sottolinea come tutte le parti in causa abbiano l'obbligo, ai sensi della Risoluzione 1701 nonché del diritto internazionale, di garantire la sicurezza e l'incolumità del personale e delle strutture dell'ONU".

"Occorre, con determinazione, lavorare ad una soluzione negoziata tra Israele e Palestina che, con il concorso della comunità internazionale, preveda la creazione di due Stati sovrani e indipendenti", si legge nel comunicato del Quirinale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA