"E' chiaro che bisogna fare un salto di qualità sulla prevenzione del dissesto idrogeologico e che bisogna fare in una Regione come questa una legge per il consumo di suolo. Una legge che noi vorremmo anche a livello nazionale".

Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ad Agorà Rai Tre, a proposito delle alluvioni in Emilia Romagna.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA