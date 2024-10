Piantedosi: 'Stop all'ideologia di accoglienza indiscriminata'

"Quanto portato alla luce dall'operazione della Guardia di finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è l'ulteriore testimonianza che il traffico di esseri umani è una piaga di crescente diffusione che va contrastata senza indugi o sottovalutazioni. E rende "evidente quanto sia importante superare le posizioni talvolta ideologiche di chi continua a farsi sostenitore di un'accoglienza indiscriminata anche quando questa finisce, di fatto, per favorire i vergognosi interessi di gruppi criminali": così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi che ha commentato l'operazione che ha consentito di individuare 13 persone, membri di un'organizzazione criminale transnazionale che aveva l'obiettivo di favorire l'ingresso di migranti irregolari sul nostro territorio sfruttando la rotta marittima del Mediterraneo orientale.

"Il quadro che emerge dalle complesse investigazioni conferma la necessità di proseguire lungo la strada intrapresa da questo Governo per contrastare con ogni mezzo, anche preventivo, i criminali senza scrupoli che si arricchiscono mettendo a repentaglio la vita stessa dei migranti" ha aggiunto il titolare del Viminale, che ha espresso anche alle forze dell'ordine e alla magistratura va il suo "apprezzamento per il costante impegno messo in campo" nel contrasto al traffico degli esseri umani.

Intanto la premier Meloni prepara il decreto migranti che sarà nel pomeriggio sul tavolo del Cdm.

