Meloni riceve l'emiro del Qatar a Villa Doria Pamphilj

"Il colloquio" fra la premier Giorgia Meloni e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani ha "permesso di ribadire il comune fermo sostegno a UNIFIL e la necessità di garantire in ogni momento la sicurezza del suo personale, lavorando per una piena applicazione della risoluzione 1701 anche attraverso il necessario sostegno internazionale alle forze armate libanesi".

Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo l'incontro a Villa Doria Pamphilj, "nel quadro della Visita di Stato che l'Emiro sta compiendo in Italia". "Le discussioni - viene spiegato - hanno focalizzato l'attenzione sulla situazione in Medio Oriente, dove il Presidente del Consiglio ha condiviso con l'ospite gli esiti delle sue recenti missioni in Giordania e Libano, confermando il sostegno italiano alla mediazione condotta dal Qatar, insieme a Egitto e Stati Uniti, per un accordo a Gaza. I due leader hanno affrontato anche il tema della situazione umanitaria nella Striscia e della grave crisi degli sfollati in Libano".



P.Chigi, con il Qatar intese in settori di reciproco interesse

"In merito alle relazioni bilaterali", la premier Giorgia Meloni e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani "hanno riaffermato la reciproca volontà di rafforzare la collaborazione tra Roma e Doha, anche con riferimento al continente africano nella cornice del Piano Mattei per l'Africa". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo l'incontro a Villa Doria Pamphilj, spiegando che "tale volontà è stata recepita in una dichiarazione congiunta adottata al termine dell'incontro, alla quale si è aggiunta la firma di diverse intese in numerosi settori di reciproco interesse".

