A.Fontana, ogni giorno Roma ci impone vincoli, lacci e lacciuoli

"La parte del cattivo funzionamento del nostro Paese" legata alla burocrazia e alle sue lungaggini "deve essere risolta. Ma da Roma questa cosa non si risolverà mai. Ve lo dico con assoluta certezza. Per fare questo dobbiamo cercare di ottenere l'autonomia". Lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana dal palco dell'Assemblea generale di Assolombarda.

Quella autonomia che "viene in questi mesi, in questi anni, descritta come una cosa tremenda, in senso negativo che invece è soltanto qualcosa di estremamente positivo per il nostro territorio, per il resto del paese - ha aggiunto -. Io sono pronto a confrontarmi con chiunque voglia parlare nel merito dell'autonomia, e non soltanto voglia parlare a slogan, che chi è contrario ha creato".

"Io voglio consentire ai nostri imprenditori di competere nel resto del mondo correndo con le mani libere, non con le mani legate dietro la schiena - ha concluso -, come oggi sono costretti a fare con vincoli, lacci e lacciuoli che Roma ci impone ogni giorno".



