Vertice tra Meloni, Tajani, Fitto e Salvini a Bruxelles

Vertice tra la premier Giorgia Meloni e i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini a Bruxelles. La presidente del Consiglio, in serata, sta incontrando all'hotel Amigo il leader di FI e ministro degli Esteri e il leader della Lega, dopo aver cenato con Tajani e il commissario designato Raffaele Fitto. Salvini ha raggiunto Meloni e Tajani, dopo essere atterrato a Bruxelles questa sera. Domani mattina il leader della Lega partecipa all'incontro dei Patrioti che precede il summit Ue. L'incontro viene a cadere a poche ore dal Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla manovra.

Salvini e Tajani hanno avuto un faccia a faccia di alcuni minuti in una delle sale dell'hotel situato a pochi passi dalla Grand Place e che questa sera ospita anche il presidente Emmanuel Macron e il cancelliere Olaf Scholz. Al tavolo con i due vicepremier è poi sopraggiunta la premier Meloni. L'incontro avviene alla vigilia del summit Ue e degli incontri pre-vertice dei partiti europei. Tajani sarà alla riunione del Ppe, Salvini a quella - un inedito in Ue - dei Patrioti per l'Europa. Poco prima, sempre all'Amigo, Meloni si è fermata a cena con Fitto e Tajani. Fitto il 12 novembre sarà in audizione all'Eurocamera per ottenere il via libera alla vicepresidenza esecutiva della Commissione, in un contesto tuttavia di fortissime tensioni all'interno della maggioranza Ursula e con i Socialisti che da giorni accusano i Popolari di voler fare asse, su alcuni temi, con l'estrema destra.

E' terminato dopo oltre un'ora il vertice "Su Fitto il Ppe è compatto. Salvini non ha mai avuto dubbi. La Lega può votare Fitto e non votare la Commissione" nel suo complesso, ha spiegato Tajani parlando con i cronisti al termine del vertice di maggioranza. Il ministro degli Esteri ha poi sottolineato che nel corso dell'incontro "non si è parlato di contenuti", ribadendo che "con ci sono problemi" sulla manovra. Su eventuali modifiche al testo nel passaggio parlamentare Tajani ha aggiunto che dipenderà dall'eventuale arrivo "di nuove risorse dal concordato fiscale". Salvini, al termine della riunione, non ha invece rilasciato dichiarazioni.



