Staffetta delle opposizioni in Albania, 'fari sempre accesi'

Una sorta di 'staffetta' tra parlamentari di opposizione italiani ed europei per tenere i riflettori accesi sui centri italiani in Albania.

Ad annunciare l'iniziativa, proprio nel giorno in cui una delegazione di deputati dell'opposizione parlamentare è arrivata in Albania, sono i dem Marta Bonafoni e Pierfrancesco Majorino durante l'iniziativa al Nazareno sulla "Svolta necessaria".

"Siamo tutti mobilitati per non mollare la presa", ha detto Bonafoni. "E' una situazione vergognosa, ci saranno sempre esponenti delle istituzioni lì".

Nella delegazione parlamentare di opposizioni arrivata in Albania c'è Paolo Ciani (Pd) che ha scritto sui social: "Oggi visiterò con alcuni colleghi i centri 'italiani' in Albania dove sono stati portati i primi migranti". Presente anche il segretario di Più Europa Riccardo Magi. "Appena arrivato in Albania con i colleghi parlamentari Paolo Ciani e Rachele Scarpa per una ispezione ai Cpr aperti dal governo in Albania. Una vergogna italiana, europea, oserei dire terracquea", scrive su X Magi.

"Curioso notare come, mentre quasi tutta l'Europa discute delle nostre iniziative per contenere l'immigrazione irregolare e fermare la tratta di esseri umani, alcune Nazioni considerandole come modelli, la sinistra italiana pensi unicamente ad attaccarle in maniera inconsistente e gratuita. Difendere i confini e fermare il traffico di esseri umani non è solo un nostro dovere, ma una priorità per l'Italia e per tutta l'Europa". Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni, mentre è al summit Ue. In mattinata, sempre da Bruxelles, Elly Schlein ha duramente attaccato il Protocollo Italia-Albania.

Nel corso del vertice con Ursula von der Leyen e dieci Paesi membri, la premier Giorgia Meloni ha presentato l'intesa Italia-Albania, all'indomani dell'arrivo dei primi migranti irregolari nel porto di Shengjin, sottolineandone il ruolo nell'azione di contrasto ai trafficanti di esseri umani. La discussione tra leader, spiega Palazzo Chigi, si è concentrata sul concetto di Paese terzo sicuro in vista dell'attuazione delle regole del nuovo Patto Migrazione e Asilo, sulla collaborazione lungo le rotte migratorie con Unhcr e Iom in tema di rimpatri volontari assistiti nonché sui 'return hubs'.



